Ambasadorja amerikane në Ditën e Drejtësisë ka kujtuar se SHBA do të vijojë të mbështesë implementimin e Reformës në Drejtësi.

Në një postim në Twitter, diplomatja amerikane shprehet se ishte kënaqësi për të që iu bashkua liderëve të institucioneve të drejtësisë në Shqipëri për të festuar këtë ditë.

Siç tregon vetë Kim, në takim u reflektua për detyrën që institucionet kanë për t’u shërbyer në mënyrë të drejtë, të barabartë e me pavarësi e integritet qytetarëve.

Pleased to join leaders of 🇦🇱 justice institutions to celebrate Justice Day. We reflected on the duty of institutions to serve citizens fairly & equally, with independence & integrity. 🇺🇸 will continue to support implementation of Justice Reform until every day is Justice Day. pic.twitter.com/QR9SNoiYlu

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) May 10, 2021