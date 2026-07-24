Protesta ka hyrë sot në ditën e saj të 55-të, duke vijuar grumbullimet e përditshme në Tiranë.
Qytetarët janë mbledhur në sheshin “Skënderbej”, nga ku kanë nisur xhiron drejt godinës së Kryeministrisë, ku do të mbahen fjalime dhe do të përsëriten kërkesat e tyre ndaj qeverisë dhe klasës politike.
Për 55 net radhazi, pjesëmarrësit janë mbledhur përpara Kryeministrisë dhe kanë zhvilluar marshime në rrugët e kryeqytetit. Gjatë protestave janë dëgjuar thirrje dhe slogane politike kundër qeverisë, ndërsa organizatorët kanë deklaruar se mobilizimi do të vijojë edhe në vazhdim.
Edhe një ditë më parë, qytetarë të shumtë u mblodhën në sheshin “Skënderbej” dhe më pas marshuan drejt Kryeministrisë. Organizatorët dhe pjesëmarrësit shprehen se protesta do të vijojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
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