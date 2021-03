Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga punimet që po kryehen për spitalin rajonal që po ndërtohet në Fier nga Turqia.

Punimet e spitalit sot janë në ditën e 49, ndërsa Turqia ka premtuar se do ta ndërtojë për 3 muaj.

Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook rama shkruan:

Më parë Rama ka thënë se në spitalin e Fierit i cili po ndërtohet nga Turqia, Rama tha se 50 persona të punësuar do jenë turqë dhe 320 shqiptarë. Këto të fundit shtoi se do përzgjidhen nga përfaqësuesit nga Turqia të cilët dhe do të drejtojnë spitalin.

g.kosovari