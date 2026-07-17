Është dita e 48 e protestës përpara Kryeministrisë. Siç edhe pamjet tregojnë, pjesëmarrja është gjithnjë e më e pakët, larg numrave të një muaji më parë.
Thirrjet e protestuesve mbeten të njëjta: dorëheqja e kryeministrit Rama.
Është dita e 48 e protestës përpara Kryeministrisë. Siç edhe pamjet tregojnë, pjesëmarrja është gjithnjë e më e pakët, larg numrave të një muaji më parë.
Thirrjet e protestuesve mbeten të njëjta: dorëheqja e kryeministrit Rama.
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© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
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