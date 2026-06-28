Ka nisur në Tiranë protesta e 29-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama.
Qytetarët u mblodhën fillimisht sheshi ‘Skëndërbej’, për të marshuar më pas drejt Kryeministrisë, teksa nuk mungon thirrja simbolizuese e këtyre tubimeve. “Rama n’burg, Berisha n’burg”.
Më herët, për herë të parë që nga fillimi i protestave, një prej anëtarëve të Grupit Koordinues, Përparim Gjeka, ka publikuar dhe ajo që mund të quhet, platforma politike e protestës, “vullneti popullor i shprehur në mënyrë direkte gjatë Protestave të Mëdha Kombëtare të Qershorit 2026, dha pëlqimin që të krijojë tre institucione të reja shoqërore për të garantuar ndryshimin e sistemit shoqëror politik dhe nisjen e një rendi të ri më përparimtar dhe popullzhvillues”.
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