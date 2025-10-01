Pas përfundimit të takimit negociues të Partisë Demokratike me atë Mundësia, demokrati Belind Këlliçi, ka mbajtur një deklaratë për shtyp, duke dhënë dhe detaje nga diskutimet.
Sipas tij, takimi ishte pozitiv, madje dhe produktiv, pavarësisht diferencave të PD-së me Mundësinë.
Këlliçi sqaroi se është një lajm i mirë që të gjitha partitë kanë konsesusin për të dalë me një kandidat të përbashkët përballë socialistet Ogerta Manastirliu.
“Ishte një takim shumë pozitiv dhe produktiv se kemi dakordësuar për faktin se duhet të gjejmë një kandidaturë që duhet të unifikojë të gjithë spektrin opozitar. Ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë qytetarët e Tiranës, që të gjitha partitë politike, opozitare apo jo, të gjitha forca politike, kanë një lloj konsensusi për të dalë me një emër i cili mundet të përballet me Ogerta Manastirliun, me kandidaten që simbolizon Covid-in dhe vdekjen në kryeqytet dhe mbarë vendit dhe ta mposhti.
Kështu që thënë këtë, ky është një lajm i mirë, dakordësia është në parim, për të gjetur një emër të tillë.
Pastaj, për teknikalitete, për propozime, është e vërtetë, kemi diskutuar emra të përveçëm. Duke qenë se mbetet objekt i tryezës të diskutimit dhe negociatave unë nuk kam ndërmend të dal me emra konkretë ditën e sotme”, tha ai.
