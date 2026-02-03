Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi iu përgjigj kreut të Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla për ndryshimet e propozuara për Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale, pasi ky i fundit tha se “opozita ndryshon mendim nga mëngjesi në darkë”.
Deputeti demokrat theksoi se nuk ka pasur asnjë mbledhje të vlefshme që mund të përcaktojnë prezencën ose jo të demokratëve në këtë komision, ndërsa shtoi se socialistët nuk mund t’i ndryshojnë komisionet “sipas dëshirës e qejfit”.
Luçiano Boçi: Nuk ka pasur mbledhje të vlefshme që ju të përcaktoni apo jo prezencën tonë. Nuk ka pasur konsultim për mbledhjen e komisionit, nuk dilni dot në konkluzion se kemi qenë apo jo në mbledhjen e komisionit. Prandaj keni nevojë për ChatGpt. Neni 24 dhe 55 i rregullores nuk flet asgjë për komisionet e posaçme dhe që ju keni të drejtë t’i ndërroni këto komisione mes rrugës sipas dëshirës e qejfit tuaj sepse doni të bëni cocomere gjithë Shqipërinë siç e keni bërë deri tani me ndarjen sipas votave politike dhe jo sipas interesit të qytetarëve. Mos bëni ultimatume, se ne jemi parti që vendimet tona i marrim vetë. Jemi autonomë.
Leave a Reply