Analisti Baton Haxhiu, duke komentuar idenë e një forumi intelektualësh për të bashkuar partitë e opozitës, u shpreh në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV se e sheh të pamundur që partitë e reja që janë shkëputur nga PD-ja dikur të bashkohen sërish me PD që drejtohet ende nga Berisha që vijon ende me diskursin e viteve më parë.
Pjesë nga biseda
Baton Haxhiu: Ka një papajtueshmëri me këto që kërkohen tani. Nëse këto parti kanë dalë nga PD për shkak të lidershipit është e vështirë të hyjnë brenda një ombrelle me lidershipi të pandryshuar. Për faktin se dy partitë e mëdha e kanë ndërtuar sistemin vetëm mosbesimi është i madh, duhet të krijoni besimin pastaj pajtueshmërinë. Unë besoj se rruga e partive të vogla është të rriten dhe PS të zbresë nën 70. Ideja që të zbresësh nga monopoli të bën me pak autokrat, më pak arrogant dhe shumë më i ndjeshëm. Ne e kemi një lider opozitar ku ti përfaqëson rininë, diskursi nuk ka ndryshuar dhe si ta bindësh Qorin, Shehajn me diskurs të pandryshuar dhe ky e mban peshën e mossuksesit të shndërrohet në parim të ndryshimit. Nuk ka fjali që më bindin. Po të isha unë në krye të një partie opozitare do e shëroja veten nga bashkimet artificiale dhe të bëja çmos ta rrisja kuotën time në 5 deputetë. Kur synon rritjen dhe bashkimin e pranon me vështirësi se çdo përpjekje ka qenë pafuqi dhe njeriu provon vetë.
Besart Xhaferri: Argumenti juaj filloi me atë që parti të ndryshme opozitare janë shkëputur nga PD-ja. E palogjikshme.
Baton Haxhiu: Besueshmërinë më sqaro ti.
Besart Xhaferri: Kemi një rast ku LSI u shkëput nga PS dhe në 2013 bëri sërish koalicion që ndodhi ndryshimi. Pra ekziston shkëputja dhe grupimi.
Agron Shehaj: Nuk është për t’u marrë shembull.
Besart Xhaferri: Nuk e marr shumë nga ana morale. Batoni ka qenë pro atij bashkimi në 2013.
Baton Haxhiu: Arsyeja pse LSI është bashkuar është se e ka patur një moment krize morale që ka qenë e atakueshme nga PS-ja. Demonstrata e 21 janarit ishte pikërisht për shkak të Ilir Metës. E vetmja arsye për t’u larguar nga ajo ishte bashkimi me PS-në.
Besart Xhaferri: Për diskursin e z. Berisha që mund ta ketë tradicional e jep përgjigjen elektorati në zgjedhje të ndershme dhe të lira.
Ylli Rakipi: Kush i cakton nëse zgjedhjet janë të ndershme dhe të lira?
Besart Xhaferri: Raporti i OSBE/ODIHR-it. Pra siç po thoja për diskursin vendos elektorati. Mund të ketë një diskurs më modern z. Shehaj, por nuk qëndron këru problem, por te farsa elektorale. Bëji me kushtet e Maqedonisë së Veriut zgjedhjet. Unë kisha përballë në listën e mbyllur më 11 maj ministrin e Brendshëm që kishte vetëm 3 muaj përvojë dhe unë kisha 5 vite në media dhe do të përqafohesha nga ajo zonë, u përqafua Ervin Hoxha. Nëse do të shkoja si Besart Xhaferri qytetar dher Ervin Hoxha si qytetar dhe jo si ministër, do të jetë e kundërta. Unë nuk kisha diskurs të vjetër.
