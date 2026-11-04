Udhëheqësit e Partisë Republikane në Dhomën e Përfaqësuesve kanë pranuar hapur përmasën e disfatës në zgjedhjet e mesmandatit, duke e përshkruar rezultatin e tyre si tejet negativ dhe jashtë parashikimeve.
Përfaqësuesi Steve Scalise, përmes një letre të dërguar kolegëve të tij për të kërkuar mbështetjen për t’u zgjedhur në krye të pakicës republikane, e cilësoi momentin aktual si një sfidë të madhe.
“Kjo është padyshim një kohë sfiduese”, shkroi Scalise, duke theksuar se bilanci zgjedhor ishte “shumë më i keq nga sa prisnim të gjithë”.
Ai u kërkoi republikanëve të jenë të ndershëm mbi shkaqet e humbjes, duke nënvizuar se “rreziqet s’mund të ishin më të larta”.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi Jim Jordan, po ashtu pretendent për të marrë drejtimin e grupit parlamentar, e cilësoi ditën e zgjedhjeve si një “ditë tronditëse”, duke deklaruar se republikanët “duhet të mësojnë” nga ky rezultat i papritur.
Të dy politikanët po përgatiten për një betejë të ashpër politike për marrjen e udhëheqjes së Partisë Republikane në Dhomën e Përfaqësuesve, një garë që hapet zyrtarisht pas vendimit të Kryetarit të deritanishëm, Mike Johnson, për të dhënë dorëheqjen nga funksionet e tij drejtuese.
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