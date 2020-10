Dashi

Nëse shtepia është jetë dhe dashuria është një llustër atëherë kjo shtëpi do bëhet e paqëndrueshme sado themel të fortë të ketë. Atë do ta zaptojne minjtë.

Demi

Do doni të gjeni qetësi në një çeshtje pune por do shkaktoni pa dashje ndonjë përballje që do ju prekë jo vetëm ju, por edhe persona të familjes.

Binjakët

Disa persona të afërt do duan t’i ngatërrojnë rrugët dhe punët tuaja. Këtë e bëjnë që ju të mos kuptoni një mundesi të madhe që del para jush në jetë.

Gaforrja

Një traumë në çështjet ekonomike e shpirtërore do ju ngecë, pasi nuk do të keni besim në një bashkëpunim të ri. Kjo do t’i bëjë të tjerët t’ju luftojnë ashpër.

Luani

Keni fatin e një partneri të mirë e të qëndrueshëm që do t’ju shërojë plagëet shpirtërore në këtë moment pak delikat për ju. Kjo do bëjë që ju tu premtoni besnikëri.

Virgjëresha

Dukeni me vetbesim në një çështje pune por kjo është shumë e përkoheshme. Dikush do t’ju kujtojë që edhe ju nuk jeni ëngjëj dhe nuk mund të bëni moral.

Peshorja

Argëtimi dhe luksi do luajnë rol në jetën tuaj. Kujdes se ka persona që mund ta mbyllin rubinetin në momentin që ju nuk e prisni duke ditur pikat tuaja të dobëta.

Akrepi

Çdo gjë që thërret Luan për ju është një shkëndijë për të kundërvepruar sipas mënyrës tuaj. Shkëlqimi i të tjerëve varet nga bujaria juaj.

Shigjetari

Dita do jetë e rëndësishme për të zbutur inatin e dikujt që kishte vendosur të ballafaqohej me ju sidomos në një çështje personale. Kujdes nga një prapaskenë.

Bricjapi

Në dashuri dhe në pune për ju fiton paraja. Do humbni një mundësi fitimi dhe kjo nga dikush që do t’ju kontrollojë, por edhe t’ju njohë më mirë shpirtërisht.

Ujori

Jeni një kalores por që të mos jeni një Donkishot mos u ktheni në beteja që i kanë fituar të tjerët, prandaj zgjidhni luftën dhe betejën tuaj.

Peshqit

Me punen do kuptoni që ishit thjesht një ushtar i gatshëm t’ju sakrifikonin dhe pa merita dhe aspak heroi i ditëve që meriton një medalje apo shpërblim.