Kryeministri Edi Rama ishte sot në shtëpinë e parë të rindërtimit e cila i përket familjes Allaraj, të cilët tashmë do jetojnë në një banesë të re pasi tërmeti i 26 nëntorit e shkatërroi të tyren.

Futja e tyre në shtëpinë e re ishte zgjedhur në një ditë të veçantë, për ditëlindjen e 13-të të vajzës së shtëpisë.

“Sot kemi një urim krejt të veçantë😉

SHTËPIA E PARË E RINDËRTIMIT hap dyert për familjen Allaraj, në ditëlindjen e vajzës, Merisildës, e cila mbush 13 vjeç🤩

Për pak humor, kjo është ajo shtëpia që kur vumë tullën e parë disa “inxhinierë” fejsbuku këtu, komentuan skeletin e saponisur prej hekuri të kolonave, duke vënë alarmin se ishte me “katër tela”! Ngutja e disave për të nxjerrë fjalën e keqe apo për të bërë “kompetentin” pa diplomën përkatëse, për çdo punë që komentojnë nga kafeneja, plazhi apo krevati ku luajnë me ajfonin e tyre, është bërë si puna e atij vargut me hudhra, që vihet në hyrje të shtëpisë për të mos marrë m’sysh😂”, shkruan Rama.

Në fund, të gjithë ngrenë dolli me nga një gotë raki, me të cilën bën gëzuar edhe 13-vjeçarja.

“Hajde mere, bëje sa për gëzuar….”– i thotë Rama vajzës, e cila duket në video që nuk e kthen rakinë.

“Edhe tortën ja ku e ke,”- shton kryeministri më tej.

Kreu i qeverisë ishte i shoqëruar nga kryebashkiaku i Tiranës Veliaj dhe ministri për Rindërtimin Arben Ahmetaj.

g.kosovari