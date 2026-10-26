Modeli i inteligjencës artificiale i Anthropic, Claude anashkaloi një mur pagese dhe aksesoi të dhënat e votuesve të disponueshme publikisht në shtetin amerikan të Xhorxhias pa autorizim, sipas një raporti nga Axios.
Rasti është i fundit në një varg frikësimesh për sigurinë te zhvilluesit më të mëdhenj të inteligjencës artificiale në botë përpara zgjedhjeve të rëndësishme të mesmandatit në SHBA më 3 nëntor, të cilat mund t’i shohin demokratët të fitojnë kontrollin e Kongresit të SHBA-së dhe të ndërmarrin veprime më të forta për të frenuar firmat e inteligjencës artificiale si Anthropic dhe OpenAI.
Modeli i inteligjencës artificiale po hynte në numërimin e përgjithshëm të votave si pjesë e një projekti statistikor kur kërkoi në mënyrë autonome një token për të hyrë në një panel të dhënash me pagesë pa “kërkuar” nga njerëzit, sipas një zëdhënësi të Anthropic.
Modeli kishte gjetur një boshllëk ligjor, duke vënë re se vizitorëve u lëshohej automatikisht një token, të cilin më pas e përdorte për të anashkaluar murin e pagesës dhe për të marrë në dorë numërimin e përgjithshëm të votave që janë publike, por normalisht kërkojnë një tarifë për t’u parë.
Claude pati akses në numërimin e përgjithshëm të votuesve në Xhorxhia, ku më shumë se një milion votues kanë hedhur tashmë votat e parakohshme, raportoi Axios, duke cituar një zëdhënës të Anthropic.
Zëvendëssekretari i Shtetit i Xhorxhias, Jordan Fuchs, konfirmoi se aktiviteti përfshinte të dhëna të aksesueshme publikisht përmes qendrës së tyre të të dhënave dhe jo një shkelje të sistemit të regjistrimit të votuesve.
Ky zbulim shton shqetësimin në rritje nëse laboratorët kryesorë të inteligjencës artificiale në botë mund të kontrollojnë sisteme gjithnjë e më autonome.
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Burimi: Botë
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