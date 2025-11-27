Gastronomia shqiptare po kërkon vendin e saj në hartën ndërkombëtare, jo vetëm si ushqim, por si identitet kulturor.
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe “Albchef” bënë bashkë në Tiranë politikën, artin dhe mjeshtrit e kuzhinës në një mbrëmje gala të veçantë.
Të ftuar specialë në këtë event ishin Kryeministri Edi Rama, Ambasadorja e Francës në Tiranë, Catherine Suard, si dhe emra të njohur të kulinarisë vendase.
Ish-shefi i presidentëve të Francës në Tiranë
Vëmendjen kryesore të mbrëmjes e mori i ftuari i nderit, Guillaume Gomez. Një figurë emblematike e kuzhinës franceze, Gomez ka shërbyer si shef ekzekutiv në Pallatin Élysée (rezidenca e Presidentit të Francës) dhe aktualisht mban postin e Presidentit të “Groupe Gastronomie”. Prania e tij u pa si një vlerësim për potencialin e kuzhinës shqiptare dhe një mundësi për të ndërtuar ura të reja bashkëpunimi me Francën, vendin simbol të gastronomisë botërore.
Një mozaik shijesh dhe arti
Mbrëmja u konceptua si një shkrirje mes traditës dhe modernes. Pjatat karakteristike shqiptare, të shoqëruara me verërat më të mira vendase, u prezantuan nën një atmosferë artistike të pasuruar nga performancat e baletit.
Drejtorja ekzekutive e AIDA-s, Laura Saro, e cilësoi këtë organizim si një pikëtakim kulturash.
“Prania e përfaqësuesve të lartë e bëri këtë mbrëmje një dialog të ri për gastronominë shqiptare. Ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi të gjatë bashkëpunimi me shefat, kantinat dhe prodhuesit vendas, për të promovuar vlerat tona unike ndërkombëtarisht,” u shpreh Saro.
Eventi shërbeu për të treguar Shqipërinë në dritën e saj më të mirë, duke dëshmuar se mikpritja dhe shija janë dy nga asetet më të forta të turizmit shqiptar.
