Koha për një diplomaci të pinguinit duket se ka ardhur. Përballë një bote të vjetër që po zhduket, dezinformimit rus dhe bullizmit amerikan, europianët po përgjigjen me çdo mjet të mundshëm, madje edhe duke përdorur një stil komunikimi më të frymëzuar nga TikTok sesa nga darkat e ambasadorëve.
Së fundmi, në një episod të një memeje që ka lindur në fillim të janarit, ministria zakonisht serioze e Jashtme e Gjermanisë publikoi dy ditë më parë në Instagram një video ku shfaqet një pinguin që ecën i vendosur drejt një mali të dekoruar me ngjyrat e flamurit europian. Në shpinë mban një çantë me fytyrat e presidentit francez Macron, kancelarit gjerman Merz dhe kryeministrit britanik Starmer, ndërsa në sfond dëgjohen fjalët e Macron në Davos për mbrojtjen e Europës, me të famshmin e tij “fo shur” (“sigurisht”, me një shqiptim pak francez dhe pak teatral).
Pse? Frymë pushtimi në traditën e “frontierës së re” amerikane, apo instinkt vetëvrasës? Shtëpia e Bardhë dha një version të parë, duke postuar imazhin e krijuar me inteligjencë artificiale të pinguinit që marshonte me presidentin Trump drejt një mali në Groenlandë. Përveç faktit që pinguinët jetojnë në hemisferën jugore dhe jo në veri, Berlini donte të përgjigjej me një pinguin europian, duke imituar stilin e komunikimit të French Response, llogaria e Quai d’Orsay në X (ish-Twitter), e cila pas muajsh testimi po bëhet një shqelm për rusët dhe amerikanët.
Në konferencën e ambasadorëve më 9 janar, ministri Jean-Noël Barrot shpjegoi se “French Response synon të mos lëshojë asgjë në betejën e narrativave, dhe e bën këtë me stil dhe rezultate spektakolare. Falë ekipit të mobilizuar 24 orë në 24, Franca ngre tonin, rrit volumet, dhe nuk do ndalemi këtu”.
Ekipi përbëhet nga rreth dhjetë persona që punojnë në turne në katin e parë të Quai d’Orsay, me një “procedurë miratimi” më të thjeshtuar. Normalisht çdo fjalë që del nga ministria duhet të kalojë disa nivele kontrolli, një ngadalësi që nuk përputhet më me ritmet e reja të politikës ndërkombëtare. Llogaritë tradicionale rezistojnë, me fjalë më të kontrolluara, por ato shoqërohen nga guximi i French Response, e cila merret edhe me “punën e pistë”.
Nëse Elon Musk pyet në X “pse qeveria britanike është kaq fashiste”, French Response përgjigjet menjëherë duke postuar imazhin e famshëm të Musk që bën salut nazist, e parë nga 7,5 milionë njerëz. Nëse negociatori rus Kirill Dmitriev sulmon “burokratët e BE-së që në panik vazhdojnë të kritikojnë X”, French Response kthehet me frazën “ja burokratët europianë në panik” dhe një video të Andrea Tirone dhe Roberto Conigliaro, DJ-t torinezë që rikrijojnë Italo Disco nga ballkoni me cigare dhe Campari.
E nëse sekretari amerikan i Shtetit ,Marco Rubio insiston në X duke folur për një “kulturë që do çojë Europën në vetë-shkatërrim”, French Response përgjigjet pak më vonë “ja kultura jonë” me një tabelë të pamëshirshme krahasuese BE/SHBA: “Shpresa e jetës 82/72, borxhi publik 81%/120%, mortaliteti infantil 3,3/5,6, vrasjet për 100 mijë banorë 2/5”, dhe kështu me radhë.
Europianët duket se janë të vendosur të ndjekin shembullin e guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, që shumë muaj më parë nisi të përgjigjej ndaj Trump me të njëjtën monedhë, përfshirë edhe abuzimin me shkronjat e mëdha.
Është një rrugë jo pa rreziqe, sepse kush futet në baltë, mund të ngjitet me baltë. Por zgjerimi i vetëdijes europiane kalon edhe përmes betejës kundër dezinformimit dhe përpjekjes për të kapur, jo për të pësuar, stilin komunikativ të rrjeteve sociale.
Shkrim nga Corriere della Sera
