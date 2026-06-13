Sipas një analize të publikuar nga The Economist, inteligjenca artificiale mund të jetë duke ndikuar negativisht në mundësitë e punësimit për një pjesë të të diplomuarve të rinj në SHBA, veçanërisht në fushat e teknologjisë dhe informatikës.
Tregu i punës për brezin e diplomuar në vitet e fundit po përballet me vështirësi në rritje.
Shumë të rinj e konsiderojnë këtë një nga periudhat më të vështira për të gjetur një punë të mirë, ndërsa numri i vendeve të reja të punës për kandidatët pa eksperiencë ka rënë ndjeshëm krahasuar me nivelet e disa viteve më parë.
Debati është përqendruar te ndikimi i inteligjencës artificiale, pasi gjithnjë e më shumë kompani po përdorin teknologji që automatizojnë detyra të kryera më parë nga punonjësit e rinj. Kjo ka rritur shqetësimin se një pjesë e vendeve tradicionale të punës në nivel fillestar mund të zhduken ose të reduktohen.
The Economist shkruan se të diplomuarit në degët më të ekspozuara ndaj inteligjencës artificiale, si shkencat kompjuterike, inxhinieria kompjuterike dhe teknologjia e informacionit, kanë parë një përkeqësim më të madh të mundësive të punësimit krahasuar me studentët e degëve të tjera.
Sipas të dhënave të përpunuara nga revista, norma e punësimit me kohë të plotë për të diplomuarit në këto fusha ka rënë ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Në vetëm tre vjet, ajo zbriti nga afro 70% në rreth 55%, një rënie që përkon me përhapjen masive të mjeteve të inteligjencës artificiale.
Përballë kësaj situate, edhe zgjedhjet e studentëve po ndryshojnë. Regjistrimet në programet universitare të lidhura me shkencat kompjuterike kanë pësuar rënie, ndërsa shumë të rinj po shqyrtojnë alternativa të tjera profesionale.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se teknologjia nuk po eliminon domosdoshmërisht profesionet, por po ndryshon natyrën e tyre. Në vend të punëve rutinë, kërkesa po zhvendoset drejt aftësive më të avancuara, si projektimi, menaxhimi dhe koordinimi i sistemeve teknologjike.
Duket se inteligjenca artificiale nuk po transformon vetëm mënyrën se si punohet, por edhe mënyrën se si të rinjtë planifikojnë karrierën e tyre, duke krijuar një realitet të ri për brezin që po hyn sot në tregun e punës.
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