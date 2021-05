Pas 9 vitesh ka festë edhe për Dinamon. Blutë kryeqytetas u kthyen zyrtarisht në Kategorinë Superiore pas një mungese të gjatë falë triumfit 0-2 në transfertën ndaj Vorës. 3 pikë të arta që një javë para fundit e thelluan në 6 pikë diferencën nga Burreli i vendit të dytë një javë para fundit të grupit A të Kategorisë së Parë.

Ndaj Vorës, Dinamo iu fal dygolëshit të sulmuesit kamerunas Djidjëa i cili realizoi dy herë për skuadrën e Olsi Ukut që u ngjit në kuotën e 47 pikëve.

Dinamos i mjaftonte një fitore ndaj Vorës për të arritur zyrtarisht Kategorinë Superiore por edhe nëse nuk do të fitonin Blutë edhe me një barazim do të riktheheshin në elitë pas sfida mes dy ndjekësve të Dinamos në renditje ajo mes Korabit dhe Burrelit përfundoi në barazim 1-1.

Dinamo i bashkohet kështu Egnatias që siguroi gjithashtu ngjitjen në Superiore dy javë më parë.

/a.r