Magjia e Ilir Dajës ka dhënë efekt edhe te Dinamo, të cilët kaluan gjigantët kroatë të Hajdukut të Splitit në Conferencë League, teksa fituan 3-1 në ndeshjen e kthimit në Air Albania, ndërsa ishin mundur 2-1 në takimin e parë.
Ndeshja e nisi e barabërtë, por në minutën e 14, Zabërgja realizoi një gol pas një aksioni fantastik. Në vijim, skuadra e Dajës ishte më kërkuese, por nuk mundi të realizoi edhe golin e dytë. Në fundin e kohës së rregullt kroatët mbetën me një lojtar më pak pasi Sanyang mori kartonin e dytë të verdhë.
Në shtesë ishin kroatët që shënuan fillimisht me Karaçiç, por Dinamo besoi dhe realizoi përmbysjen e madhe. Në minutën e 99 Qardaku shënoi për 2-1, ndërsa takimin dhe kualifikimin e vulosi Berisha 2 minuta më pas. Tashmë Dinamo do të luajë në fazën e Play Off-it të Conference Leagu.
Ndërkohë, në Rrogozhinë janë duke u luajtur minutat e shtesës mes Egnatias dhe Ljubljana-s. Koha e rregullt u mbyll 2-2, ndërsa aktualisht udhëheqin sllovenët 4-2.
