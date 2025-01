Për disa njerëz, dimri sjell depresion, mërzi dhe errësirë. Ndërkohë për disa të tjerë kjo stinë është e preferuara e tyre. Sipas astrologëve Demi, Akrepi dhe Shigjetari janë në krye të listës falë tipareve të tyre unike.

Demi

Ndërsa shenjat e tjera mund të ndihen sikur dimri po rëndon mbi to, Demi e shohin atë si një stinë të bukur plot drita të ndezura, pushime dhe veshje më komode. Të sunduar nga Venusi, planeti i bukurisë dhe estetikës, do të thotë se ata janë ekspertë në krijimin e një shtëpie të ngrohtë.

Ata do ta bëjnë shtëpinë e tyre sa më rehatshme duke ndezur qirinj, duke shtruar qilima të buta dhe duke dekoruar me elementë delikate dhe dimërore. Ata madje mund të fikin telefonin vetëm për të qenë me veten dhe për të shijuar këto momente, gjë që do t’u japë atyre qartësinë e nevojshme për të marrë vendime që do të jenë më të mirat për jetën e tyre.

Akrepi

Akrepi është një adhurues i madh i dimrit. Si një shenjë uji e sunduar nga Plutoni transformues, një Akrep do të “mbyllet” nga nëntori deri në mars (ndoshta edhe prill). Ashtu si Demi, Akrepat i duan të gjitha gjërat e ngrohta dhe komode. Jepini atyre një pallto të madhe dhe një shall me gëzof dhe ata do të ndihen si në shtëpi.

Shigjetari

Nëse zgjohen dhe shohin borë jashtë, ata do të jenë të parët që do të vrapojnë për të luajtur me borë. Si një shenjë zjarri energjike dhe aventureske, u pëlqen të përqafojnë momentin dhe të argëtohen sa më shumë. Shigjetari drejtohet nga Jupiteri, planeti i fatit dhe mençurisë. Kjo do të thotë se ata e dinë shumë mirë se jeta është shumë e shkurtër për të urryer disa muaj të vitit. Ata e përqafojnë dimrin me gjithë lavdinë e tij aq sa e duan pranverën, verën dhe vjeshtën, dhe kështu triumfojnë edhe kur jashtë është ftohtë.