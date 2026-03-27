Reshjet e dëborës kanë përfshirë gjatë natës zonat veriore të vendit, duke sjellë një situatë tipike dimërore në disa akse rrugore malore.
Në segmentet Dedaj–Bogë, Dedaj–Razëm dhe Bogë–Theth, reshjet kanë qenë me intensitet të lartë gjatë gjithë natës, ndërsa në Qafë Thore trashësia e dëborës ka kaluar 40 centimetra. Përballë kësaj situate, strukturat rrugore kanë punuar pa ndërprerje për të mbajtur të hapur qarkullimin.
Ndërkohë, dëborë ka rënë edhe në zonën e Pukës, kryesisht në lartësi, duke krijuar një panoramë të bardhë dimërore në mes të pranverës.
Në aksin Han i Hotit – Dogana e Vermoshit, reshjet janë regjistruar gjatë pasdites dhe natës, ndërsa aktualisht vazhdojnë me intensitet të ulët. Në terren kanë qenë në punë tre mjete borëpastruese, duke bërë të mundur që qarkullimi të kryhet pa probleme.
Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve, veçanërisht në zonat malore.
Leave a Reply