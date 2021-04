Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, do të mbajë një takim në Shkodër, e për këtë është dhënë urdhër nga qendra që të dalin ta presin sa më shumë persona. Në mesazhin e publikuar nga CityNews, jepin detaje edhe për mënyrën e organizimit.

“Në orën 12:00 do të organizohet pritja e Kryetarit Basha tek Tregu i Shumicës (Tek rreth-rrotullimi momumenti i 5 Heronjëve). Shoqërim masiv me makina me flamuj nga rreth-rrotullimi deri në Rrenc (biznesi i Kel Cukës) aty e presim deri sa të mbaroje vizitën dhe vijojmë shoqërimin me makina nga Rrenci deri në Parruce (tek Vodafoni).

Struktura dhe njerëzit e tjerë të cilët janë pa mjete e presim të gjithë bashkë te Vodafoni në Parucë rreth orës 12:45. Merrni masa për lajmërimin e sa më shumë njerëzve. Kush ka nevojë për flamuj nesër në mëngjes do të mund t’i merrni tek Selia e PD”, thuhet në mesazhin e shpërndarë nga qendra e PD-së.

g.kosovari