Lufta në Iran nuk po teston vetëm fuqinë ushtarake të Shteteve të Bashkuara, por po shërben edhe si një “fushëbetejë” politike për dy figurat më të rëndësishme pranë Presidentit Donald Trump: Zëvendëspresidentin JD Vance dhe Sekretarin e Shtetit, Marco Rubio. Me kufizimin kushtetues që e pengon Trumpin të kandidojë në vitin 2028, pyetja që po qarkullon privatisht në Shtëpinë e Bardhë është e thjeshtë, por me pasoja të mëdha: Kush do të jetë pasardhësi?
Dy filozofi për një konflikt
Në tryezën e vendimmarrjes, dy zëvendësit e Trump përfaqësojnë rryma të ndryshme të mendimit brenda Partisë Republikane.
JD Vance (41 vjeç), ish-marinsi ndjek një linjë më të matur, duke reflektuar skepticizmin e bazës ndaj “luftërave të pafundme”. Ndonëse mbështet objektivin e Trump për një Iran pa armë bërthamore, ai mbetet i kujdesshëm ndaj një përfshirjeje të gjatë ushtarake. Ky qëndrim i lejon atij të ruajë lidhjen me votuesit anti-luftë, pa u distancuar hapur nga Presidenti.
Ndërsa Marco Rubio (54 vjeç), Sekretari i Shtetit është pozicionuar si mbrojtësi më i zëshëm i fushatës agresive. Rubio mbështet plotësisht presionin ushtarak për të detyruar Teheranin të çmontojë programet bërthamore dhe të lirojë trafikun në Ngushticën e Hormuzit. Një përfundim i shpejtë dhe i suksesshëm i luftës do të forconte pozitat e tij si një udhëheqës i qëndrueshëm në kohë krize.
Rënia e popullaritetit të Trump dhe rreziqet politike
Sondazhet e fundit të Reuters/Ipsos tregojnë se lufta po kushton shtrenjtë në aspektin politik. Miratimi për Presidentin Trump ka rënë në 36%, pika më e ulët që nga rikthimi i tij në zyrë, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të karburantit dhe lodhjes së publikut nga konflikti.
Kjo rënie e popullaritetit rrit rreziqet për vitin 2028. Analistët vërejnë se Trump po vëzhgon me kujdes “gjuhën e trupit” dhe besnikërinë e ndihmësve të tij. Edhe pse Vance udhëheq në sondazhet e bazës konservatore (CPAC) me 53%, Rubio po fiton terren me shpejtësi, duke u rritur nga 3% vitin e kaluar në 35% këtë vit.
Gara për trashëgiminë, besnikëria vs. ideologjia
Shtëpia e Bardhë ka tentuar të minimizojë çdo përçarje, duke deklaruar se Trump toleron dallimet ideologjike për sa kohë që ka besnikëri absolute. Megjithatë, strategët republikanë paralajmërojnë se Vance mund të ndëshkohet nëse shihet si i lëkundur, ndërsa Rubio duhet të tregohet i kujdesshëm që të mos duket sikur po e shtyn Amerikën drejt një lufte pa fund.
Aktualisht, 79% e republikanëve kanë mendim pozitiv për Vance, ndërsa 71% për Rubion. Trump ka hedhur madje idenë e një “bilete të përbashkët” Vance-Rubio për vitin 2028, një dyshe që ai e konsideron “të vështirë për t’u mposhtur”.
Përfundimi i javës së pestë
Ndërsa operacioni ushtarak vijon, kontrasti mbetet i dukshëm. Në takimin e fundit të kabinetit, Rubio dha një mbrojtje pasionante të forcës ushtarake, ndërsa Vance u fokusua te opsionet teknike dhe uroi trupat amerikane për Pashkët. Rezultati në terren në Iran do të përcaktojë se cili nga këto dy profile do të jetë i duhuri për të udhëhequr Amerikën pas epokës Trump.
