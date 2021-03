Çdo ditë, në të gjithë botën mijëra njerëz po vaksinohen kundër Covid-19. Përgjigja imune pasuese ka provuar të jetë jashtëzakonisht efektive, në thelb e përsosur në parandalimin e rasteve të rënda të COVID-19. Dhe tani, me një tjetër vaksinë shumë efektive në prag të miratimit, ky ritëm duhet të përshpejtohet më tej në javët në vijim.

Kjo po krijon një legjion njerëzish që nuk kanë më frikë të sëmuren dhe janë të dëshpëruar të kthehen në jetën “normale”. Anthony Fauci tha javën e kaluar në CNN se “është e kuptueshme, ndoshta e mundshme”, që njerëzit e vaksinuar mund të infektohen me koronavirus dhe më pas ta përhapin atë te dikush tjetër, dhe se më shumë do të mësohet lidhur me këtë pas disa studimeve vijuese”

Në këtë pikë të pandemisë, duke parë çlirimin për kaq shumë njerëz, paqartësia mund të jetë çmenduri. Prej një viti, mesazhi i shëndetit publik ka qenë të presësh. Së pari kemi pritur derisa të ishte e sigurt të dilnim jashtë. Pastaj kemi pritur që vaksinat të zhvillohen, testohen dhe miratohen. Tani njerëzve u kërkohet të presin radhën e tyre për t’u vaksinuar, pastaj të presim edhe disa javë derisa të marrin dozën e dytë dhe pastaj dy javë më shumë për t’u siguruar që përgjigjet e tyre imune kanë filluar plotësisht. Dhe së fundmi, kur të përfundojë gjithë ajo pritje, ne duhet të presim për “ca kohë” më shumë?

Ekspertët që bëjnë thirrje për durim janë, sigurisht, të saktë. Ekzistojnë detaje të panumërta të fiziologjisë dhe imunologjisë molekulare që mbeten për tu kuptuar dhe ne nuk e dimë sa shpejt do të ulen ritmet e transmetimit ndërsa një numër i madh i njerëzve vaksinohen. Në një nivel individual, sidoqoftë, këshillat e duhura për atë që përbën sjellje të sigurt nuk varet nga asnjë studim shkencor, rezultatet e të cilit janë në pritje. Varet nga ajo që po ndodh në botën përreth nesh, shkruan The Atlantic.

Siç keni dëgjuar deri më tani, vaksinat kundër SARS-CoV-2 janë zhvilluar me shpejtësi rekord. Ata u krijuan në nxehtësinë e një emergjence, ndërsa mijëra njerëz po vdisnin çdo ditë, si një mënyrë për të ndaluar masakrën. Ata po tregohen jashtëzakonisht të efektshëm në këtë.

Nëse një vaksinë mund të parandalojë në mënyrë të besueshme infeksionet në të ardhmen që të mos mbahen ndonjëherë, ajo do të siguronte atë që njihet si “imuniteti sterilizues”, më tha Syra Madad, një epidemiologe në NYC Health.

Në të vërtetë, nuk ka asnjë mekanizëm të dukshëm me të cilin ata mund të mundnin. “Për të gjeneruar imunitet sterilizues në një hapësirë ​​mukoze duke përdorur një vaksinë që injektohet në muskujt tuaj është jashtëzakonisht e vështirë”, më tha Angela Rasmussen, një virologe në Universitetin Georgetoën.

Pra, është e sigurt të supozohet se grumbulli aktual i vaksinave COVID-19 nuk do të ndalojë transmetimin viral plotësisht. Por është gjithashtu e sigurt të supozohet se ata do ta zvogëlojnë atë transmetim në një farë mase, sepse ato pengojnë replikimin viral.

“Është shumë e besueshme që një vaksinë që parandalon sëmundjen duke ulur sasinë e virusit tek një person mund të ulë gjithashtu aftësinë e këtij personi për të infektuar të tjerët përmes të njëjtit mekanizëm”, tha Thomas.