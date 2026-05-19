Sipas ekspertëve politikë, presidenti amerikan Donald Trump ndodhet përballë një dileme të madhe strategjike në lidhje me Iranin, mes vazhdimit të presionit ushtarak dhe përpjekjes për një marrëveshje paqeje.
Burime të ndryshme flasin për kontakte të fshehta diplomatike në Lindjen e Mesme, ku vende si Arabia Saudite, Egjipti, Turqia dhe Irani po diskutojnë mundësinë e një pakti mos-agresioni rajonal, që do të synonte uljen e tensioneve dhe stabilizimin e situatës, duke lënë jashtë disa aktorë si Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
SHBA-të po përballet me një situatë të ndërlikuar: nga njëra anë, vazhdimi i konfliktit mund të shihet si përpjekje për të frenuar programin bërthamor të Iranit dhe për të ndryshuar ekuilibrat në rajon; nga ana tjetër, një luftë e zgjatur rrezikon të sjellë pasoja të rënda ekonomike dhe politike brenda Shteteve të Bashkuara, përfshirë rritjen e çmimeve të karburanteve dhe pakënaqësinë e opinionit publik.
Sondazhe të publikuara së fundmi tregojnë rënie të mbështetjes për presidentin, me një pjesë të madhe të amerikanëve që e konsiderojnë përfshirjen në konflikt si vendim të gabuar. Kjo situatë rrit presionin politik në Uashington, sidomos në prag të zgjedhjeve të ardhshme.
Ndërkohë, rritja e çmimeve të naftës dhe benzinës ka filluar të ndikojë drejtpërdrejt në ekonominë amerikane, duke shtuar shqetësimet për inflacion dhe stabilitet ekonomik. Kjo e vështirëson edhe më shumë pozicionin e administratës amerikane, e cila duhet të balancojë objektivat e sigurisë me pasojat ekonomike.
Sipas analistëve, Trump po shqyrton disa skenarë: vazhdimin e presionit ushtarak me shpresën për një fitore strategjike, arritjen e një marrëveshjeje të kufizuar me Teheranin, ose ruajtjen e një status quo-je të tensionuar, që shmang përshkallëzimin e plotë të luftës.
Megjithatë, shumica e ekspertëve vlerësojnë se dritarja për një zgjidhje të shpejtë po ngushtohet dhe se çdo vendim i ardhshëm do të ketë pasoja të mëdha si për politikën e jashtme amerikane, ashtu edhe për stabilitetin e Lindjes së Mesme.
