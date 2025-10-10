Të hënën dhe të martën që vjen, më 13–14 tetor, Tirana do të jetë kryeqendra e rajonit, pasi mirëpret Forumin e Investimeve EU–WB6, me pjesëmarrjen e liderëve nga Ballkani Perëndimor dhe Presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen.
Në agjendën e zbardhur të këtij forumi, rezulton se në ceremoninë hapëse pas fjalës së mirëseardhjes të kryeministrit Edi Rama dhe fjalës kryesore von der Leyen, ta pranishmëve do t’u drejtohet me një fjalim edhe Diella, ministrja për Inteligjencën Artificiale.
“Do të ketë një ndërhyrje nga Diella, ministrja e Inteligjencës Artificiale, e cila do të bëjë pyetje që do të përgjigjen në një pyetje të tipit slido”, thuhet në njoftim.
