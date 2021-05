Një e diel e ngrohtë me diell do të jetë kjo e sotmja. Sipas MeteoAlb, moti i kthjellët do të dominojë vendin tonë deri pas mesditës, ku në zonat malore veriore dhe Juglindore do ketë kalime vranësirash.

Parashikohet që mbrëmja të ri-kthej kthjellimet. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në mëngjes, por rritje sjellë dhe mesdita, duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 10°C deri në 30°C.

Era do fryjë e lehtë dhe mesatare me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior duke gjeneruar në det dallgë./ b.h