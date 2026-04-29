Nga Alban Daci
Çështja e ushtrimit të së drejtës së votës nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit përbën një nga debatet më të rëndësishme të zhvillimit demokratik të shtetit shqiptar. Ajo nuk është thjesht një çështje teknike e administrimit të zgjedhjeve, por një problem thelbësor i demokracisë përfaqësuese, që lidhet me raportin midis të drejtës formale për të votuar dhe të drejtës substanciale për t’u përfaqësuar në institucionet e shtetit.
Në aspektin kushtetues, Neni 45 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë garanton të drejtën universale të çdo shtetasi mbi 18 vjeç për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur, pa dallim vendbanimi. Kjo dispozitë e vendos diasporën shqiptare si pjesë integrale të sovranitetit popullor dhe jo si kategori të veçantë jashtë sistemit politik. Në këtë kuptim, emigrimi nuk e zhbën statusin kushtetues të qytetarit dhe as të drejtën e tij për pjesëmarrje politike.
Megjithatë, realiteti i zbatimit të kësaj të drejte përmes Kodit Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë mbetet i paplotë. Ndryshimet e fundit kanë mundësuar votimin nga jashtë vendit dhe administrimin e tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), duke shënuar një hap të rëndësishëm procedural në zgjerimin e pjesëmarrjes demokratike. Por ky hap nuk është shoqëruar me një reformë të plotë të përfaqësimit politik.
Në zgjedhjet e fundit, rreth 200 mijë shqiptarë jashtë vendit morën pjesë për herë të parë në procesin zgjedhor. Megjithatë, vota e tyre u integrua në qarqet ekzistuese brenda vendit, pa krijuar mandate të dedikuara dhe pa prodhuar përfaqësim të drejtpërdrejtë parlamentar të diasporës si subjekt i veçantë politik. Kjo situatë krijon një paradoks demokratik: pjesëmarrje e plotë në votim, por mungesë e përfaqësimit të strukturuar.
Në këtë kuptim, e drejta e votës për diasporën mbetet e pjesshme në aspektin substancial, pasi nuk shoqërohet me mekanizmin e plotë të përkthimit të votës në përfaqësi politike. Demokracia përfaqësuese nuk matet vetëm me numrin e votuesve, por me aftësinë e sistemit për të reflektuar në mënyrë të drejtë dhe të drejtpërdrejtë vullnetin e tyre në institucionet shtetërore.
Pikërisht për këtë arsye, reforma e Kodit Zgjedhor nuk është më një çështje opsionale politike, por një domosdoshmëri kushtetuese dhe demokratike. Një sistem zgjedhor që përfshin një trup të madh qytetarësh pa garantuar përfaqësim të drejtpërdrejtë për ta, mbetet i paplotë dhe i pjesshëm në kuptimin e demokracisë moderne.
Në këtë proces, një parim themelor nuk mund të anashkalohet: partitë politike nuk mund të ndërmarrin ndryshime të Kodit Zgjedhor pa u konsultuar me diasporën. Çdo reformë që prek të drejtën e votës dhe përfaqësimit të shqiptarëve jashtë vendit duhet të jetë rezultat i një procesi të hapur, gjithëpërfshirës dhe institucional të konsultimit me vetë diasporën, si subjekt i drejtpërdrejtë i interesit kushtetues. Përjashtimi i saj nga ky proces do të përbënte një deficit të rëndësishëm demokratik.
Diaspora shqiptare nuk është një instrument elektoral për përdorim politik dhe as një burim simbolik për fushata zgjedhore. Ajo përfaqëson një kapital të rëndësishëm kombëtar, të përbërë nga burime njerëzore të kualifikuara, me eksperiencë ndërkombëtare dhe me potencial të drejtpërdrejtë zhvillimor. Shqiptarët jashtë vendit janë të integruar në sisteme të avancuara institucionale, ekonomike dhe akademike, duke krijuar një rezervuar ekspertize që Shqipëria ende nuk e ka institucionalizuar në mënyrë të plotë.
Ky kapital është veçanërisht i rëndësishëm në procesin e integrimit europian të Shqipërisë, në përmirësimin e administratës publike dhe në rritjen e cilësisë së shërbimit diplomatik. Në shumë raste, diaspora funksionon si një rrjet informal ambasadorësh të Shqipërisë, të cilët përmes integrimit dhe suksesit të tyre profesional, kontribuojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në imazhin dhe reputacionin ndërkombëtar të vendit.
Një dimension tjetër thelbësor është ai ekonomik. Gjatë tre dekadave të fundit, remitancat e diasporës kanë përfaqësuar një nga shtyllat më të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare. Sipas të dhënave të Banka e Shqipërisë, këto dërgesa kanë luajtur rol të rëndësishëm në konsumin familjar, në uljen e varfërisë, në stabilitetin social dhe në investimet private në vend. Në shumë raste, ato kanë funksionuar si një mekanizëm stabilizues ekonomik në periudha krize dhe si motor zhvillimi në nivel lokal.
Megjithatë, pavarësisht këtij kontributi të madh, Shqipëria ende nuk ka ndërtuar një model institucional të plotë për përfshirjen e diasporës në vendimmarrje politike dhe zhvillimore. Aktualisht, ajo trajtohet më shumë si burim votash dhe remitancash sesa si partner strategjik i shtetit.
Në këtë drejtim, krahasimi me vendet europiane tregon qartë se ekzistojnë modele më të avancuara dhe më gjithëpërfshirëse të përfaqësimit të diasporës. Në Itali, ekziston një zonë zgjedhore e posaçme për qytetarët jashtë vendit, e quajtur Circunscrizione Estero, e cila zgjedh deputetë dhe senatorë të dedikuar. Në Francë, diaspora përfaqësohet përmes 11 zonave elektorale që zgjedhin deputetë në Asamblenë Kombëtare. Kroacia ka vendosur mandate të rezervuara për diasporën në parlament, ndërsa Portugalia dhe Greqia kanë ndërtuar ose po diskutojnë mekanizma të ngjashëm për përfaqësim të strukturuar. Ky krahasim tregon se tendenca europiane është e qartë: sa më e madhe dhe më e rëndësishme diaspora, aq më i institucionalizuar është përfaqësimi i saj politik.
Në këtë kontekst, Shqipëria ndodhet ende në një fazë tranzitore. Ajo ka njohur të drejtën e votës për diasporën, por nuk ka ndërtuar ende mekanizmin e përfaqësimit të saj. Ky është një boshllëk që prek drejtpërdrejt cilësinë e demokracisë përfaqësuese.
Prandaj, reforma e Kodit Zgjedhor duhet të adresojë disa çështje themelore: krijimin e mekanizmave të posaçëm për përfaqësimin e diasporës, shqyrtimin e mundësisë së zonave të dedikuara zgjedhore, garantimin e kandidimit real të shqiptarëve jashtë vendit në lista fituese, si dhe institucionalizimin e konsultimit të diasporës në çdo proces reforme që e prek atë.
Në thelb, çështja nuk është vetëm teknike, por politike dhe kushtetuese: a do të mbetet diaspora shqiptare një trup votues i shpërndarë pa përfaqësim, apo do të shndërrohet në një subjekt të plotë të sistemit demokratik? Një Shqipëri që synon integrimin europian nuk mund të mbajë një model të pjesshëm të përfaqësimit për një pjesë kaq të madhe të qytetarëve të saj. Demokracia nuk matet vetëm me pjesëmarrjen në votime, por me aftësinë për të përkthyer atë pjesëmarrje në përfaqësim real, të drejtë dhe funksional në institucionet e shtetit.
Për këtë arsye, reforma zgjedhore në raport me diasporën nuk është një zgjedhje politike, por një domosdoshmëri demokratike dhe kushtetuese. Vetëm përmes saj, e drejta e votës së shqiptarëve jashtë vendit do të marrë kuptimin e saj të plotë: jo vetëm si pjesëmarrje në procesin zgjedhor, por si përfaqësim real, ndikim institucional dhe kontribut i drejtpërdrejtë në të ardhmen europiane të Shqipërisë.
