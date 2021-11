Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi dhe ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci kanë qenë pjesë e konferencës prezantuese të e librit fitues “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, një fryt i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Kosovës për mësimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare në diasporë.

Gjatë kësaj konference, të organizuar nga Qendra e Botimeve për Diasporën, është caktuar edhe kalendari i punës së Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, për fazën e dytë.

Kushi theksoi se “diaspora shqiptare është një pasuri shumë e madhe për mbarë kombin shqiptar, prandaj është në interesin tonë të përbashkët që ta mbështesim gjithnjë e më shumë mësimin e gjuhës shqipe dhe ruajtjen e identitetin tonë kombëtar tek diaspora, e sidomos tek fëmijët e tyre”.

Ministrja Nagavci tha se përgatitja e këtij teksti është dëshmia më e mirë që bashkërendimi mund të krijojë gjëra me vlerë. Ajo theksoi se me angazhimin e mëtejshëm të dy shteteve do të punohet në hartimin e teksteve mësimore për nivelet tjera të mësimit shqip në diasporë.

Të pranishëm në këtë takim kanë qenë përfaqësues të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe anëtarë të Komisionit të përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për diasporën.

Realizuesit e tekstit prezantuan para ministreve Kushi dhe Nagavci paketën “Gjuhës Shqipe dhe Kultura Shqiptare” Niveli I.

Drejtoresha e Shtëpisë Botuese Albas, Rita Petro në fjalës e saj dhe në prezantimin e paketës, tha: Ne e pritëm me shumë kënaqësi ftesën për konkurrim me një program të përbashkët që unifikon mësimin e gjuhës shqipe në Diasporë. Gjatë hartimit të tekstit, përmes tregimeve, dialogëve dhe personazheve, kemi përfshirë personazhe fëmijë, jo vetëm nga Shqipëria e Kosova, por edhe nga Maqedonia e Veriut e Mali i Zi. Një sfidë tjetër ishte realizimi i strukturës së librit, i cili duhej të merrte parasysh dhe përbërjen heterogjene, ku disa fëmijë shqiptarë nuk dinë fare shqip, që shpresoj shumë, të jenë më të paktë, disa dinë mesatarisht dhe pjesa tjetër mund të dinë më mirë. Pra, si fillim ky nivel i parë u organizua midis një libri gjuhe e leximi klasik dhe një metode të gjuhëve të huaja. Doja të theksoja se në libër janë të integruara të gjitha kompetencat, ajo e të folurit e të dëgjuarit, e të lexuarit, e të shkruarit, të cilat janë të demonstruara edhe në librin digjital…”.

Përpara dy ministreve dhe përfaqësuesve të institucioneve shtetërore u demonstruan përveç librave fizikë edhe modele të librit digjital, audio, video, teste e ushtrime për fëmijët, si dhe modele të mësimit përmes videove.

Botimin “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare 1” vjen si paketë, që përmban tekstin e nxënësit, të ndarë në tri shkallë (klasa 1, 2, 3), fletoren e punës, fjalorin me ilustrime, një antologji me vjersha dhe udhëzuesin për mësues dhe prindër.

Teksti është në formën e librit të shtypur dhe në formën digjitale. E gjithë paketa është hartuar duke respektuar “Kurrikulën e mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në Diasporë e në Mërgatë”.

Autore të tij janë: Rita Petro, Saranda Pozhegu, Natasha Pepivani, Linda Mëniku, Adelinë Selmani, Dhurata Nixha./m.j