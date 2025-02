Kur kanë mbetur vetëm pak ditë nga seanca parlamentare ku pritet të hidhen për votim ndryshimet kushtetuese që lidhen me votën e diasporës, Sali Berisha deklaron se PD nuk do të japë votën për ndryshimin e afatit, pra afrimim me 10 ditë të dorëzimit të listave të kandidatëte por do të votojë amendamentin që ka të bëjë me pagimin e postës.

Në konferencë për median sot në mesditë Berisha tha se PS ka kohë deri më 13 shkurt për të vendosur për propozimin e PD-së që diaspora të lejohet të votojë me dokumente të huaj të vendit ku jeton.

Për të miratuar ndryshimet kushtetuese duhen 84 vota.

“Nëse qeveria nuk njeh dokumentet e identitetit të qytetarëve të vendeve të huaja qytetarëve shqiptarë nuk votojmë amendamentet që kërkon qeveria. Pikë! Nuk I votojmë. Ka kërkuar jo të lëvizin afatet. Ne po kërkojmë që sa më shumë të ushtrojnë të drejtën kushtetuese, ne sa më shumë. Nëse do votojnë këtë, njohjen e KQZ për lëvizjet e afateve. Kushtetuta nuk thotë është shtetas shqiptar ai që ka pasaportë shqiptare. Mund të kesh pasaportë greke apo italiane dhe je shtetas shqiptar. Ata e bëjnë dhe ne kundërpërgjigje nuk votojmë më datën 13 dhe kanë kohë deri më datën 13 të mendojnë.

Pyetje: Një nga amendamentet që ratë dakord ishte pagesa e postës nga shteti për emigrantët. Nëse ju vendosni veton dhe nuk do të mblidhen 84 vota, rrezikohet që emigrantët vetë të paguajnë postën vajtje ardhje. Po këtë amendament?

Sali Berisha: Këtë e votojmë që nesër. Ky është propozimi ynë. Ne nuk pranojmë lëvizjen e afateve. Ata nuk i votojmë nëse nuk pranojnë të votojnë me dokumente biometrike të vendit ku jetojnë.

Pyetje: Deri më 13 shkurt Berisha voton këtë amendament pavarësisht kushtit për dokumentet e huaj?

Sali Berisha: Sigurisht është amendament i propozuar nga ne