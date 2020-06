Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, e prezantoi një platformë dialogu para Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Marrëveshja përfundimtare me Serbinë kërkon njohje reciproke dhe anëtarësim në OKB.

Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, e thekson qartë, se dialogun me Serbinë do ta udhëheqë ai në bazë të kompetencave kushtetuese. Nga ana tjetër, integriteti territorial i Kosovës është i padiskutueshëm. Në të njejtën kohë, kryeministri fton opozitën që t’i bashkohen procesit. Këto komente kryeministri Avdullah Hoti i bëri në një prezantim të platformës së dialogut me Serbinë në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës të mërkurën, dhe në kohën kur janë shpeshtuar thirrjet për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi. Marrëveshja Kosovë-Serbi, duhet të përfundojë me njohje reciproke, tha Hoti.

“Integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i padiskutueshëm”

“Dialogun e udhëheq kryeministri vendit, nuk do të bëj kurrfarë gare me askënd, sepse kompetencat i kam të qarta dhe janë betonuar me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese. Kam dërguar ftesë edhe tek opozita që të prezantojmë qasjen e qeverisë karshi dialogut Kosovë-Serbi. Një pjesë e opozitës ka heshtur ndaj ftesës sonë. Integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i padiskutueshëm. Marrëveshjet duhet të arrihen me njohje reciproke”, tha kryeministri Avdullah Hoti. Sipas tij, njohja reciproke Kosovë-Serbi dhe anëtarësimi në OKB, është një nga objektivat e Qeverisë që ai e udhëheq.Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës një ditë më parë publikoi në faqen e saj zyrtare të gjitha marrëveshjet e arritura deri tash në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, duke kërkuar që dialogu të jetë transparent.

“SHAK insiston se dialogu Kosovë-Serbi duhet të jetë i hapur dhe transparent, të mos zhvillohet larg syve të opinionit, sepse një njohje e plotë e opinionit me procesin e dialogut dhe me vendimet që merren me këtë rast, ndër të tjera, siguron vendimmarrje të përgjegjshme dhe adreson qartas përgjegjësinë individuale dhe institucionale të pjesëmarrësve të përfshirë në këtë proces, në përputhje me rëndësinë që ka ky dialog për të ardhmen e Republikës së Kosovës”, thuhet në komunikatë të ASHAK.

Kryeministri i ri i Kosovës Avdullah Hoti, në ditët e para në krye të qeverisë, hoqi masat e reciprocitetit me Serbinë, duke thënë se “u hoqën pengesat për vazhdimin e dialogut me Serbinë, në përputhje me zotimet e dhëna para partnerëve tanë ndërkombëtar”. “Presim që të njëjtën gjë ta shohim nga pala serbe, që të heqin të gjitha pengesat dhe t’i japin frymë procesin e dialogut. Por, ne ruajmë të gjitha të drejtat tona, si shtet sovran, që të vendosim të gjitha masat e nevojshme, për të ruajtur sovranitetin tonë, në koordinim me partnerët tanë. Shfuqizimi i masave të reciprocitetit është bërë për një kohë të arsyeshme, që t’i jepet shans dialogut”, tha kryeministri Hoti, duke shtuar se për vendimin për shfuqizimin e reciprocitetit e ka mbështetjen e SHBA-së. “Kemi një dakordim me miqtë tanë ndërkombëtarë që presioni i tyre do të jetë edhe karshi Serbisë, që edhe ata të heqin pengesat për dialog dhe pasi të heqin ato pengesa për dialog, ne do të ulemi në tavolinën e bisedimeve”, tha kryeministri Hoti.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nga ana e tij thotë se Kosova tashmë është gati për të rifilluar dialogun me Serbinë, ndërsa, pas heqjes së masave të reciprocitetit nga Kosova ai thotë se “Kosova tashmë ka larguar çdo pretekst që Serbia e ka shfrytëzuar për t’i ikur dialogut”. “Shpreh mirënjohje dhe jam i inkurajuar për heqjen e çdo preteksti që Serbia e ka shfrytëzuar për t’i ikur dialogut me shtetin e Kosovës. Kosova e ka të qartë se çfarë kërkon në dialog, e kërkon njohjen reciproke dhe përshpejtimin e rrugës për anëtarësim në Kombet e Bashkuara. Mbi të gjitha, Kosova në këtë proces është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatët tjerë. Pra, nuk kemi çfarë të hezitojmë është një rrugëtim i sigurt, ne kemi shpresë dhe besojmë që kjo do të përmbyllet sipas vullnetit qytetarëve të vendit”, thotë presidenti Thaçi, duke shtuar se “përballë Serbisë Kosova gjithmonë kanë qenë e bashkuar”.

Osmani: Jo dialog të tipit Thaçi

Kryetarja e kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, e cila vazhdimisht ka përplasje politike me presdentin Thaçi, thotë se “Kosova gjithmonë ka qenë e gatshme për dialog, por jo dialog të tipit të Thaçit”. “Kosova gjithnjë ka qenë e gatshme për dialog, por jo për një dialog të tipit të Thaçit, i cili në vet vete involvon negociata sekrete me presidentin e Serbisë dhe i cili ka rezultuar me hapjen e temave dhe aventurave që janë të rrezikshme për vendin tonë, ashtu edhe për paqen në rajon”, thotë Vjosa Osmani, duke shtuar se ajo nuk do t’i bashkohet ndonjë ekipi në dialog me Serbinë, por tha se “do të angazhohet vetëm që të ketë mbikëqyrje të plotë nga institucioni që ajo drejton”, Kuvendi i Kosovës.

Sidoqoftë, i dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, e ka mirëpritur vendimin e Qeverisë së Kosovës për heqjen e reciprocitetit ndaj Serbisë, duke thënë se “ky vendim tregon përkushtimin e Kosovës që të rikthehet në dialog”. “Heqja e shpejtë e pengesave për rifillimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, tregon përkushtimin e qartë të Kosovës që të rikthehet në tavolinën e bisedimeve, pa vonesa”, shkroi Mirosllav Lajçak. I dërguari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Lajçak, pritet që këtë muaj të vizitojë rajonin, “për t’u takuar me partnerët dhe për të përgatitur Dialogun Prishtinë-Beograd dhe të diskutojë me palët për modalitetet e tij”, ka thënë Peter Stano, zëdhënës në Bashkimin Evropian.

Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, u ndërpre në nëntorin e vitit 2018 kur qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, vendosi tarifë 100% ndaj mallrave serbe. Që nga ajo kohë, Beogradi e ka kushtëzuar rikthimin në tavolinën e bisedimeve me heqjen e tarifës dhe së fundi edhe të reciprocitetit, masë kjo e Kosovës që nuk u mbështet as nga faktori ndërkombëtar./DW

g.kosovari