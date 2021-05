Në kuadër të dialogut me Serbinë, i dërguari i posaçëm i BE Miroslav Lajçaksi dhe zëvendës-ndihmës sekretari i shtetit amerikan, Matthew Palmer do të vizitojnë të hënën Kosovën.

Sipas mediave vendase mësohet se zyrtarët e lartë ndërkombëtarë do të zhvillojnë një vizitë zyrtare në Prishtinë.

Ata do të takojnë kryeministrin Kurti si dhe presidenten Osmani. Palmer e Lajçak u takuan të mërkurën në Bruksel.

Siç njoftoi Lajçak, në këtë takim temë diskutimi ishte pikërisht dialogu mes Kosovës e Serbisë.

