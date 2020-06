Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë do të përfshijë edhe Bashkimin Europian, siç kishte paralajmëruar gjatë vizitës së tij në Prishtinë, përfaqësuesi i posaçëm i BE-së për dialogun, Miroslav Lajčák.

Para se të udhëtojë drejt Uashingtonit kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti do të vizitojë Brukselin me 25 qershor. Ai do të takohet me kryetaren e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen

Kryetarin e Këshillit Evropian, z. Charles Michel, Komisionerin për Zgjerim z. Oliver Varhelyi, dhe Kryetarin e Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian dhe Nënkryetarin e EPP, z. David McAllister. Në këto takime do të bisedohet për hapat që qeveria Hoti ka ndërmarrë në luftën kundër COVID-19, mbështetjen e KE për rimëkëmbjen ekonomike dhe liberalizimin e vizave.

Hoti ka bërë të ditur se nga Brukseli do të udhëtojë për Uashington, ku më 27 qershor në Shtëpinë e Bardhë do të vazhdojë dialogu për njohje reciproke, siç thotë ai, fillimisht me një agjendë të fuqishme të zhvillimit ekonomik.

Gjatë ditës, Josep Borrell, në diskutimet e tij në forumin e Brukselit si shef i politikës së jashtme të BE-së, u pyet edhe për dialogun Kosovë-Serbi dhe për supozimet për mungesë koordinimi me SHBA.

“Nëse ne nuk mund ta zgjidhim çështjen Kosovë-Serbi, që është fqinj i yni dhe i takon kapaciteteve tona, atëherë ne nuk mund të pretendojmë që jemi faktor gjeopolitik. Ne nuk jemi në garë me Amerikën se kush do të jetë i pari që do ta zgjidhë çështjen e Kosovës, të paktën unë nuk jam në garë me ta. Nëse Amerika mund ti bëjë dy palët bashkë, në Shtëpinë të Bardhë ose kudo unë do të isha më shumë se i lumtur. Por, është vetëm një dialog i strukturuar mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe ky dialog është nën Bashkimin Europian. Jam i sigurt që Presidenti Macron dhe Kancelarja Merkel janë duke ndihmuar shumë që t’i ulin dy palët në tavolinë. Nëse Shtëpia e Bardhë është gati të ndihmojë, ne do të jemi shumë të lumtur”, tha ai.

Takimi i Brukselit mes delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë pritet të ndodhë më 25 qershor, vetëm dy ditë para takimit të Uashingtonit, i planifikuar më 27 qershor.