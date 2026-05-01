Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë dhe Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar nënshkruan (29 prill) Dialogun e Punëve të Brendshme 2026, duke forcuar më tej bashkëpunimin dypalësh në fushën e sigurisë.
Marrëveshja u firmos për palën shqiptare nga zëvendësministrja Silva Caka dhe synon të thellojë koordinimin në disa prioritete kyçe, si lufta kundër krimit të rëndë dhe të organizuar, goditja e financave të paligjshme, menaxhimi i migracionit të paligjshëm dhe rritja e sigurisë kufitare.
Ky dialog vjen si vazhdim i bashkëpunimit të mëparshëm në kuadër të Dialogut Kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2025–2026, duke reflektuar një partneritet në rritje mes Shqipëria dhe Mbretëria e Bashkuar.
Autoritetet e të dy vendeve theksuan se ky hap përforcon besimin reciprok dhe angazhimin për të luftuar kërcënimet e përbashkëta ndaj sigurisë, duke konsoliduar më tej marrëdhëniet strategjike mes dy vendeve.
