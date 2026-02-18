Sarajevë – Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Regional Cooperation Council, organizoi në selinë e tij në Sarajevë një takim të nivelit të lartë me ministrin e Jashtëm të Bosnjë dhe Hercegovinës, Elmedin Konaković, ministrin e Jashtëm të Serbisë, Marko Đurić, si dhe zëvendësdrejtorin menaxhues për Evropën Perëndimore në European External Action Service, Emanuele Giaufret.
Takimi u drejtua nga Sekretari i Përgjithshëm i Regional Cooperation Council, Amer Kapetanović, i cili theksoi se misioni i organizatës mbetet garantimi i dialogut të vazhdueshëm në Evropën Juglindore, pavarësisht rrethanave politike. Sipas tij, bashkëpunimi rajonal jep rezultate kur fokusohet në komunikim praktik dhe në përfitime konkrete për qytetarët.
Bashkëbiseduesit diskutuan mbi integrimin rajonal dhe evropian, forcimin e lidhjeve ekonomike, kontaktet ndërmjet njerëzve dhe avancimin e infrastrukturës dhe ndërlidhjes në të gjithë rajonin. Vëmendje e veçantë iu kushtua edhe rritjes së mundësive për angazhimin e të rinjve.
Dy ministrat e Jashtëm ripohuan mbështetjen për punën e RCC-së dhe theksuan rëndësinë e vijimit të përpjekjeve për avancimin konstruktiv të Komisionit të Përbashkët për Demarkacionin e Kufirit.
Nga ana e Bashkimit Evropian, Giaufret nënvizoi se dialogu dhe bashkëpunimi rajonal janë thelbësore për përshpejtimin e integrimit evropian, forcimin e stabilitetit dhe krijimin e mundësive të reja për ekonomitë e rajonit.
Takimi riafirmoi angazhimin për thellimin e dialogut dhe bashkëpunimit në Evropën Juglindore, në funksion të perspektivës së përbashkët evropiane.
