Irani vijon të disponojë mijëra raketa dhe dronë njëpërdorimësh, të njohur si “kamikazë”, paralajmëron Defense Intelligence Agency (DIA) e SHBA-së.
Deklarata është bërë nga kreu i kësaj agjencie, gjeneral-lejtnant James Adams, gjatë një seance dëgjimore në Kongresin amerikan, përpara Komisionit të Forcave të Armatosura të Dhomës së Përfaqësuesve.
Sipas tij, pavarësisht dobësimit të disa kapaciteteve ushtarake, raketat dhe mjetet ajrore pa pilot të Iranit mbeten një kërcënim serioz për forcat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre në rajon.
“Ky arsenal mund të rrezikojë forcat amerikane dhe partnerët e tyre në të gjithë rajonin”, citohet Adams nga mediat amerikane.
Ai shtoi se Irani vijon të përbëjë një kërcënim të vazhdueshëm për lirinë e lundrimit në Gjiri Persik, Ngushtica e Hormuzit dhe Gjiri i Omanit, duke përfshirë rrezikun e kapjes së anijeve tregtare dhe vendosjes së minave detare.
Në dëshminë e tij, Adams theksoi gjithashtu se Irani ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi strategjik me Kina dhe Rusia, por deri më tani nuk ka marrë sisteme të plota armësh nga këto vende apo nga Koreja e Veriut.
Dronët “kamikazë”, të njohur edhe si mjete sulmuese njëdrejtimëshe, janë platforma ajrore të automatizuara që godasin objektivat me saktësi të lartë, pa u kthyer më në bazë, duke u shndërruar në një nga armët më të përdorura në konfliktet moderne.
Leave a Reply