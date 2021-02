Ish-kreu i Policisë Bashkiake në Tiranë, Florenc Hoxha, u shoqërua në polici një ditë më parë, pasi dhunoi një qytetar.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme tek ish-Tregu Elektrik në Tiranë, dhe përflitet se ka ndodhur për arsye elektorale.

Personi i dhunuar është mbështetës i Partisë Socialiste, ndërsa Florenc Hoxha dihet se është mbështetës i Lulzim Bashës.

Hoxha ndërkohë ka reaguar sot përmes një postimi në Facebook.

“Jeta dhe praktika më ka mësuar që t’i jap gjithkujt atë që kërkon dhe meriton,” shkruan ai.

Hoxha është shoqëruar disa herë në komisariat për dhunë.

Ai është arrestuar në vitin 2015 nga Policia e Tiranës pasi ka kanosur se do t’u prishte lokalin dhe ka goditur me grushta dhe shkelma dy personat me inicialet K.K, 35 vjeç, banues në Tiranë dhe E.K, 37 vjeç, banues në Tiranë.

Ndërsa në vitin 2014, Hoxha, është përfshirë në një përleshje, ku ka mbetur vetë i plagosur.

Ai ka qenë gjithashtu protagonist i rrahjes së dy grave nëpunëse të Bashkisë së Tiranës dhe nxjerrjes së tyre me dhunë nga zyrat e bashkisë, gjatë kohës që punonte në Bashki për Lulzim Bashën.

