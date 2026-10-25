Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla, ka ndarë në rrjetet sociale një foto ku shihet se protestuesit kanë shkulur dhe dhunuar edhe pllakatat përkujtimore të dëshmorëve të 21 Janarit në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Ai ka akuzuar për këtë akt protestuesit militantë të Sali Berishës.
“O Saaali po nuk paske pas asnjë kod njerëzor? Shqiptari nuk ka zakon të dhunojë varret. Po si mund të paguash para dhe të japësh porosi për dhunuar pllakatat përkujtimore të dëshmorëve të 21 Janarit!?”
Katundarët malokë dhe komunistët, shkatërrojnë lapidarë e varre.
Kur je edhe katundar malok edhe komunist, shkatërrimi i lapidarëve dhe varreve, është në shkallën më të lartë të edepsysllëkut dhe njeriut pa karakter.