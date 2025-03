Një ngjarje e rëndë është regjistruar më 20 Mars në qytetin e Lushnjes. Bëhet fjalë për sulmin ndaj Fabjol Hysit, 44 vjeç, i cili është një person me aftësi të kufizuara, nga dy persona, konkretisht 20-vjeçari Irdi Nasufi dhe 17-vjeçari E.K.

Për të na dhënë më shumë detaje mbi këtë ngjarje të rëndë në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan ndodhet gazetari Merin Maçi, i cili shprehet se 44–vjeçari i dhunuar sapo kishte lënë ambientet e xhamisë dhe siç duket edhe në videon e transmetuar ai shfaqet i qetë.

Gazetari ka treguar më shumë mbi jetën e tij dhe vështirësitë shëndetësore ndër vite.

“Ngjarja është regjistruar në 20 Mars kur dy persona Irdi Nasufi dhe E.K sulmojnë Fabjol Hysin personin që është vënë përpara nga grushtet e njëpasnjëshme. Gjithçka nis kur 44-vjeçari shfaqet në afërsi… Ngjarja zhvillohet rreth orës 20:30 të datës 20 Mars, kur Fabjol Hysi sapo kishte lënë ambientet e xhamisë dhe në kryqëzim është hasur me dy persona dhe ky është momenti. Ai është në punë e vetë dhe nga pamjet filmike gjithë kohës mban duart në xhep. 44-vjeçari kishte probleme me dëgjimin dhe me të folurën. Është një person i cili trajtohet me ndihmë sociale dhe jeton me nënën e tij. Në vitet 1993 i është nënshtruar dy operacioneve të vështira në shtetin grek që t’i sillnin dëgjimin dhe plagët në kafkë mendohet se janë agravuar si pasojë e goditjeve. Fillimisht është goditur me grushte dhe më pas me një mjet të fortë, me një gur që është gjetur aty afër”, shprehet gazetari.

Ndër të tjera sa i takon dëshmive të autorëve të kësaj ngjarje gazetari shprehet se sipas tyre shkak ka qenë sjellja e 44-vjeçarit kundrejt shakave që ata kanë bërë me të.

“Të paktën sipas dëshmive të dy personave të vënë nën akuzë gjithçka ka ardhur për shkak të sjelljeve që ai kishte kundrejt shakave që perosna të tjerë bënin kundrejt tij, por nga informacionet që unë kam 44-vjeçari shpesh ishte në qendër të sulmeve bullizuese që i vinin në dukje mangësitë që ai kishte sa i takon vështirësive të tij në të folur dhe të dëgjuar. Në momentin që e kanë goditur ata janë justifikuar se kur ata kanë bërë shaka në drejtim të tij dhe nga e tij është bërë një veprim që sipas tij ka qenë ofendues dhe kjo ka agravuar situatën. Është në gjendje të rëndë dhe të gjitha goditjet i ka në kokë. Këtij sulmi fizik i bashkohet edhe një 17-vjeçari E.K që e godet edhe me shkelm”, thotë Maçi.

Sa i takon gjendjes shëndetësore të tij gazetari shprehet se ndodhet në spitalin e Traumës në gjendje të rënduar shëndetësore.

“I është dhënë ndihma në Spitalin e Lushnjes dhe më pas është në spitalin e Traumës ku vijon të jetë në gjendje të rënduar shëndetësore. Është një gjendje që nuk mund të ndahet pasi goditjet i ka në pjesën e kokës”, thotë gazetari.