Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka lëshuar një njoftim të rrallë sigurie, duke këshilluar qytetarët amerikanë të shmangin disa lokale në kryeqytet për shkak të rrezikut të mundshëm të dhunës hakmarrëse dhe shqetësimeve për sigurinë.
Në paralajmërimin e shpërndarë përmes kanaleve zyrtare, ambasada iu bën thirrje shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin ambientet e përmendura dhe të monitorojnë njoftimet për përditësime të mëtejshme mbi situatën.
Ambasada amerikane zakonisht publikon njoftime sigurie në raste kur vlerësohet se ekziston një rrezik i shtuar për shtetasit e saj, duke përfshirë situata të mundshme kriminale apo tensione specifike në zona të caktuara. Mbetet për t’u parë nëse autoritetet do të japin sqarime mbi situatën dhe masat e marra për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në kryeqytet.
Mesazh për qytetarët amerikanë
Subjekti: Alarm sigurie
Vendndodhja: Tirana
Data/Ora: E premte, 20 shkurt 2026
Ngjarja: Si një masë paraprake sigurie për shkak të mundësisë së dhunës hakmarrëse dhe/ose raportimeve për praktika të padrejta biznesi dhe shqetësime për sigurinë, restorantet e mëposhtme janë të ndaluara për personelin e Ambasadës Amerikane:
- Juvenilja
- Juvenilja Castle
- Pastiçeri Venezia
- Magic Club
Veprimet që duhen ndërmarrë:
Qytetarëve amerikanë u këshillohet të shmangin këto restorante
Monitoroni mediat lokale
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje
Mbani një profil të ulët
