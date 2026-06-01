Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa, është shprehur se pushteti politik në Shqipëri i shërben banditëve.Komentet Zhupa i bëri gjatë fjalës së saj në Kuvend, ku komentoi mbi dhunën e ushtruar nga rojet privatë ndaj qytetarëve.
Zhupa tha se banditë me maska dhunuan, tërhoqën zvarrë dhe hodhën spraj me piper ndaj qytetarëve, ndërkohë që sipas deputetes, efektivët e Policisë së Shtetit nuk ndërmorën asnjë veprim.
“Shteti ka degraduar, kur pushteti haptazi i shërben banditëve të tij. Banditë të veshur me kapuçë të zinj, të cilët tërhoqën zvarrë qytetarët shqiptarë protestues. Këtu po të ndërtosh një derë në kasollen e dhive, të shikon shteti, ndërkohë që të vendosësh tela me gjemba në zonën e mbrojtur, nuk të shikon shteti.
Ndërkohë që i hodhën spray policisë dhe policia rrinte si më e paafta në botë, sepse banditët kishin mbrojtjen shtetërore. U mjaftua Policia e Shtetit duke thënë se ‘do të pezullojë drejtorin’. Do ta lërë 2 javë në shtëpi me pushime. Në fakt aty kemi të bëjmë me rastin e shpërdorimit të detyrës”, tha mes të tjerash Zhupa.
