Avokati Idajet Beqiri në një krahasim të reagimit të policisë në protestën e 21 janarit 2011 dhe kësaj të së enjtes, për të nëse njerëzit do ishin futur në Kryeministri në 2011 Sali Berisha do të kishte rrafshuar 500 vetë.

Beqiri shprehet se dhuna e së enjtes në protestë përdoret nga opozita pasi e di që do të humbasë zgjedhjet e 25 prillit dhe se ka frikë nga SPAK-u.

Në lidhje me dorëheqjen e Sandër Lleshaj, ai tha se ministri i ardhshëm do jetë grua.

“Protesta e 21 janarit po të ishim të futur ne te dera e Kryeministrisë Saliu do i kishte vrarë mbi 500 veta ky është dallimi i atyre që u përmbysën me këto të sotmet. E dyta sot këta vandal i përdor opozita për dy arsye e para për zgjedhjet e 25 prillit pasi të gjitha llojet e sondazheve e nxjerrin humbëse dhe se nuk vjen në pushtet dhe e dyta nga frika e SPAK-ut. Po ulërijnë nga Presidenti tek Berisha e Monika se u ka vajtur thika aty ku nuk mban më dhe bëjnë këto veprime duke futur dhunë në protesta me shpresën se do trembin SPAK, SHBA e BE dhe të tërhiqen nga reforma në drejtësi. ministri i ri në vend të Lleshja do jetë gru“, tha Beqiri.

g.kosovari