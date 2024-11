Gjykata e Pejës ka dhënë dënimet për reperët e njohur Noizy, Stresi dhe D.J. të cilët akuzohen se dhunuan personazhin e njohur në rrjetet sociale Medi Iseni, në një lokal nate në muajin gusht.

Kështu sipas mediave në Kosovës, Arkimed Lushaj “Stresi” është dënuar me 10.000 euro, Rigels Rajku “Noizy” me 15.000 euro teksa DJ Crax me 5.000 euro.

Më pas, më 16 gusht, Gjykata e Durrësit vendosi të lirojë nga paraburgimi Noizy-n, pasi i ofroi një garanci financiare prej 50 mijë eurosh, e cila e lejonte të qëndronte i lirë deri në përfundim të procesit gjyqësor.

/a.r