Tre deputetë të Partisë Socialiste kanë reaguar pas ngjarjeve të ndodhura në Zvërnec të Vlorës, ku gjatë një proteste kundër ndërtimit të një resorti turistik pati disa protestues u dhunuan nga rojeve private të sigurisë. Deputetët Erion Braçe, Ardit Bido dhe Briseida Çakërri kanë dënuar dhunën e ushtruar ndaj qytetarëve dhe kanë kërkuar hetim të plotë të ngjarjes.
Deputeti Erion Braçe e cilësoi të papranueshme dhe kriminale dhunën e ushtruar ndaj protestuesve, duke vlerësuar pezullimin e drejtorit të Policisë së Vlorës, por duke theksuar se kjo masë nuk është e mjaftueshme. Sipas tij, një protestues paqësor u godit dhe u tërhoq zvarrë nga persona të paautorizuar, në prani të forcave të policisë.
Braçe akuzoi drejtuesit e Policisë së Vlorës se jo vetëm nuk garantuan zhvillimin normal të protestës, por lejuan praninë e personave të maskuar dhe pa shenja identifikuese, të cilët sipas tij kontribuuan në përshkallëzimin e situatës. Ai kërkoi përgjegjësi për të gjithë personat e përfshirë në aktet e dhunës dhe ngriti pikëpyetje mbi statusin dhe përgjegjësinë e kompanisë private të sigurisë.
Deputeti Ardit Bido përshëndeti arrestimin e rojës private Gerald Biba dhe nisjen e hetimeve ndaj zinxhirit komandues të Policisë së Vlorës, duke e konsideruar këtë një tregues se shteti nuk duhet të mbrojë askënd që shkel ligjin.
Në reagimin e tij, Bido kërkoi që hetimet të shkojnë deri në fund dhe, nëse provohet se kompania e sigurisë ka tejkaluar kompetencat ligjore dhe ka ushtruar forcë në kundërshtim me ligjin, të merren masat më të rënda, deri në heqjen e licencës së saj.
Deputetja Briseida Çakërri dënoi pamjet e personave të maskuar që ushtronin dhunë ndaj protestuesve, duke i cilësuar ato një njollë mbi parimet e shtetit të së drejtës dhe të një shoqërie demokratike.
Sipas saj, rendi publik nuk mund të delegohet jashtë institucioneve që kanë këtë përgjegjësi dhe askush nuk mund të zëvendësojë autoritetin e ligjit. Çakërri theksoi se Shqipëria ka nevojë për investime dhe zhvillim, por çdo projekt duhet të zbatohet në përputhje me ligjin.
Reagimi i plotë i Erion Braçes:
Për ngjarjen në Vlorë
Edhe dhunë, e egër madje; e papranueshme, e patolerueshme! Si e tillë, është krim!
E vlerësoj vendimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë për të pezulluar drejtorin e Policisë në Vlorë.
Por nuk mjafton!
Aty është rrëmbyer një protestues paqësor, i cili thjesht po fliste, në sy të Policisë, në krah të policëve. Ai është goditur, është tërhequr zvarrë nga persona të paautorizuar dhe të panjohur nga ligji.
Drejtori i Policisë nuk ka gabuar në informacion, por ka tentuar të fshehë një fakt penal, madje të rëndë.
Për këtë duhet të mbajë përgjegjësi!
Në Plazhin e Dajlanit ishte lajmëruar në Polici se do të zhvillohej një tubim, protestë etj. Kur merr një njoftim të tillë, Policia e Shtetit ka detyrimin të marrë masa për të garantuar tubimin, protestën etj.
Drejtori i Policisë dhe trupat në territor nuk kanë garantuar asgjë!
Madje kanë bërë edhe më keq: kanë lejuar që në vendin e protestës të ketë njerëz me maska, pa asnjë shenjë identifikuese, si element kyç për t’i mbajtur përgjegjës në rast të shkeljes së ligjit.
Për më tepër, këta njerëz janë shfaqur agresivë, fyes e kërcënues, të dhunshëm deri në acarimin e situatës. Shihini pamjet: nuk është vetëm një, por disa të tillë.
Prania e tyre dhe aktet e tyre ndaj protestuesve, si edhe mosveprimi i Policisë ndaj tyre, e çuan konfliktin në konfrontim.
Pra, drejtori i Policisë në Vlorë dhe trupat në vendngjarje jo vetëm që nuk garantuan tubimin, por lejuan edhe përshkallëzimin e protestës për shkak të dhunës së personave me maska.
E drejta e protestës paqësore është një e drejtë e fituar që në vitin 1990 në këtë vend dhe Policia është një prej garantëve të saj.
Ndërkohë që po shkruaj, mësoj se personi që goditi protestuesin është arrestuar. Në fakt, në aktin e rrëmbimit të tij ishin tre persona; u bënë katër me këtë që goditi. Mbeten edhe dy që e tërhoqën zvarrë. Po këta ku janë?
Ndërkohë, zinxhiri komandues i Policisë në Vlorë është vënë nën hetim disiplinor; akt i duhur edhe ky.
Por nëse me Policinë po ndodh kjo, po ky grup njerëzish të veshur me të zeza a po hetohet? Nëse janë roje sigurie të një kompanie të licencuar nga shteti, a mund ta gëzojnë më këtë privilegj?
Dje i panë të gjithë se nuk sollën siguri, por dhunë!
Reagimi i Ardit Bidos:
Koha t’u hiqet licensa banditëve që mendojnë se janë mbi ligjin!
Arrestimi i personit që ushtroi dhune ndaj protestuesve në Zvërnec është për t’u përshëndetur. Po aq për t’u përshëndetur është edhe vendimi për të hetuar të gjithë zinxhirin komandues të Policisë Vlorë. Shteti serioz nuk mbulon askënd, as privatin, as veten.
Tani hetimi duhet të shkojë deri në fund. Dhe kur të konfirmohet ajo që pamjet tregojnë qartë, pra se kompania e sigurisë ka tejkaluar kompetencat dhe ka ushtruar forcë në kundërshtim me ligjin, duhet të merren masat më të forta që parashikon ligji, deri në heqjen e licencës.
Në Shqipëri nuk mund të privatizohet forca. Shteti ka vetëm një autoritet.
Reagimi i deputetes Çakërri:
Ajo që pamë sot nuk pasqyron standardet dhe vlerat që duhet të karakterizojnë një shoqëri demokratike.
Pamjet e personave të maskuar që përplasen dhe ushtrojnë dhunë ndaj protestuesve janë një hije e rëndë mbi parimet e shtetit të së drejtës. Autoriteti i ligjit nuk mund të zëvendësohet nga askush dhe rendi publik nuk mund të delegohet jashtë institucioneve që e kanë këtë përgjegjësi.
Shqipëria ka nevojë për investime, zhvillim dhe projekte që krijojnë mirëqenie. Çdo investim në përputhje me ligjin duhet të realizohet. Por po aq e rëndësishme është që ligji të mbetet busulla që orienton çdo proces dhe çdo vendimmarrje.
Reagimi i Policisë së Shtetit dhe procedimi i rojeve private të përfshira në ngjarje janë një sinjal se askush nuk mund të veprojë përtej kufijve që vendos ligji.
Në një demokraci të vërtetë, forca nuk buron nga maska apo intimidimi, por nga besimi i qytetarëve te ligji, i cili duhet të jetë i barabartë për të gjithë.
