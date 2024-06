Dhoma Kombëtare e Avokatisë po zhvillon një mbledhje me dyer pas dhunimit të avokatit Sokol Mëngjesi, ndërsa pritet të dilet edhe me një vendim të unifikuar mbi këtë rast. Nuk përjashtohet mundësia edhe e një bojkoti disa ditor.

Pak para nisjes së mbledhjes, kryetari Maks Haxhia dhe një deklaratë për mediat, ku dënoi sulmin ndaj avokatit Mëngjesi.

Haxhia u ndal edhe në situatën në Durrës, ku Dhoma e Avokatisë mori vendimin për 5 ditë bojkot të seancave gjyqësore pasi avokatët u lanë jashtë për shkak të mungesës së ambienteve. Haxhia informoi se është bërë një takim me kryetarin e Gjykatës së Durrësit dhe kjo masë është hequr.

“Bëj me dije që nëpërmjet këtij rasti ne kemi mbledhur dhe përcjellë me shqetësim qëndrimet denigruese që ia janë bërë avokatëve. Do iu bëj me dije se një qëndrim i tillë është mbajtur edhe me kolegët tanë në Durrës, të cilët i kanë pozicionuar në ambiente fare të papërshtatshme për të ushtruar profesionin. Përgëzoj Dhomën e Durrësit për vendimmarrjen. Patëm një takim me Kryetaren e Dhomës Durrës dhe kryetarin e Gjykatës së Durrësit, i cili pranoi se situata nuk ishte fare e përshtatshme me atë urdhër, na u tha që do ta revokonte urdhrin. S’kemi qëllim të hapim luftë, por të krijojmë kushte optimale, serioze dhe reputacioni i avokatëve të vlerësohet nga të gjithë”, tha Haxhia në deklaratën për mediat.