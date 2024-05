Deputeti i PS Erion Braçe ka përgëzuar policinë për zbardhjen e sulmit ndaj avokat Sokol Mëngjesit në mes të ditës pranë kopshtit të djalit në Tiranë. Ai ka dënuar akuzat e Rithemelimit të Sali Berishës se pas sulmit qëndron Rama, pasi vetë policia thotë se ngjarja lidhej me detyrën.

“Keta jane autoret e rrahjes per vdekje, te avokatit Sokol Mengjesi! Nje bravo e madhe per Tonin Vocajn dhe gjithe trupen e policise se Tiranes qe u perfshi ne hetime deri tek keta autore te nje vrasjeje mbetur pa u konsumuar deri ne fund! Neveri edhe nje here me shume per Salih Berishen, trashëgimtaren e tij, gojtaren e tij, gjithe zulmen e tij te rithemeluar, qe shpallen me kopetence kriminale se rrahja per vdekje ishte veper e Edi Rames! Te kerkosh prej tyre te kerkojne ndjese eshte çmenduri!

Ata kurre nuk kerkuan falje qe vrane per te vjedhur e vodhen duke vrare; per nje shpifje me shume thjesht duhen neveritur edhe me shume! Nderkohe; Akti kriminal ndaj avokatit eshte me tej nje akti personal; Eshte akti kunder nje mbrojtesi roli i te cilit eshte kushtetues, institucion; cdo sulm mbi institucionin-kete here mbi institucionin e mbrojtjes, duhet ndeshkuar sic ne cdo sulm mbi institucionet. Policia ka gjithe mbeshtetjen per te arrestuar te gjithe autoret e ketij krimi”, shkruan Braçe.