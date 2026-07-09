Sociologia Eva Sinanaj, e ftuar këtë të enjte në “Quo Vadis”, të moderatores Pranvera Borakaj në Vizion Plus, e ka cilësuar alarmante gjendjen në të cilën ndodhet shoqëria shqiptare, pas publikimit të videos në Fier, ku tre adoleshente dhunojnë bashkëmoshataren e tyre.
Sinanaj tha se kjo video tregoi se ato vajza kanë humbur diçka nga njerëzorja e tyre, ndërsa shtoi se sot të rinjtë nuk e njohin empatinë.
Pjesë nga biseda:
Borakaj: Eva, çfarë ndodh në psikologjinë e këtyre të miturve?
Sinanaj: Dhuna është në grup në këtë rast dhe tregon një mungesë të theksuar të empatisë te bashkëmoshataret. Ne, në shoqërinë shqiptare, e përmendim shpesh këtë pjesën e empatisë, por duket sikur thjesht e përmendim.
Borakaj: Është më pak empatik ky brez i ri?
Sinanaj: Nuk e dinë se çfarë është empatia. Empatia nuk lind me njeriun, por mësohet që nga familja dhe në institucionet arsimore. Më pas, një fëmijë empatik ua transmeton atë edhe shokëve e shoqeve. Unë po them se rasti në fjalë ka shumë variabla dhe fakti që nuk është kontrolluar në kohë është shqetësues. Këto të mitura kanë shëtitur pasi kanë kryer aktin. Kanë shkuar, kanë pirë kafe, kanë shkuar në mësim, sikur nuk ka ndodhur asgjë.
Borakaj: Çfarë duan të tregojnë kur e publikojnë videon?
Sinanaj: Është çështje dominimi. Në momentin që normalizohet dhuna, atëherë mund të themi se këta të rinj dhe të reja kanë humbur ndjeshmërinë njerëzore. Kam dëgjuar shpesh të thuhet se raste të tilla kanë ndodhur edhe më parë, por kanë qenë konflikte të momentit, jo të mirëstrukturuara dhe të dokumentuara.
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