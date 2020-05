Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu ka publikuar një video të zonjës Zaida Çobo, mamaja e 15-vjeçarit Sarandi Çobo, i cili u dhunua nga punonjës të policisë pranë liqenit artificial të Tiranës dy javë më parë.

Gjatë raportimit në mbledhjen online të Komisionit të Sigurisë, në videon e publikuar nga Ardi Veliu, ky i fundit thotë se mamaja e adoleshentit shfaqet me pistoletë në dorë.

Duke folur për sjelljen e punonjësve të policisë në këtë rast, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit pranoi se në momente të caktuara kishte tejkalim të kompetencave, por ngriti dyshime edhe mbi edukimin familjar të 15-vjeçarit.

Pyetje: Pyetja ime lidhet me rastin e një djali 15-vjeçar, video e të cilit u bë virale në media lidhur me dhunimin që atij ju bë nga punonjësit e policisë me aq sa u transmetua. Videon nuk dua ta paragjykoj, por unë di që nga Policia e Shtetit janë marrë disa masa ndaj këtyre punonjësve. A mund të na thoni publikisht qëndrimin tuaj lidhur me këtë rast konkret?

Ardi Veliu: Jo se dua të marr në mbrojtje punonjësit e policisë. Punonjësit e policisë në një rast të caktuar kanë një kapërcim të kompetencës dhe punonjësi i policisë i cili ka konsumuar këtë veprim është pezulluar, ka filluar hetimi disiplinor, njëkohësisht ka filluar dhe një hetim penal nga SHÇBA. Por më besoni, në qoftë se do ta shikojmë nga fillimi në fund çfarë përfaqëson ky djali, a është me të vërtetë ky djali që i është bindur të gjitha veprimeve, thirrjeve të policisë siç pretendon mamaja e tij, e cila ishte ndier shumë e fyer. Do t’ju shfaq një video të mamasë së tij, se kush është mamaja e tij dhe të besoni se nga çfarë familje vjen ky fëmija dhe pastaj të gjykoni vetë.

Kjo është mamaja e djalit me pistoletë në dorë. Ju a tregova këtë videon për të thënë se nga çfarë familje vjen ky fëmijë, sa i edukuar është, sa i është bindur thirrjeve të policisë dhe tek e fundit policia si gjithmonë bëhet viktimë.

