Dhuna ndaj avokatit Kujtim Cakrani në qytetin e Vlorës ka sjellë reagime nga dhomat vendore të avokatisë në Vlorë dhe Fier, të cilat kanë dënuar aktin dhe kanë kërkuar hetim të shpejtë e vënien para përgjegjësisë të autorëve.
Në një komunikatë për shtyp Dhoma Vendore e Avokatisë Vlorë e ka cilësuar dhunimin e avokatit një akt të patolerueshëm duke shprehur shqetësim të thellë për rastet e përsëritura të dhunës që, sipas saj, po cenojnë sigurinë e profesionistëve dhe qytetarëve në qytet.
“Dhomë Vendore e Avokatisë Vlorë shpreh shqetësimin e saj të thellë për çdo akt dhune që cenon integritetin dhe sigurinë e profesionistëve dhe qytetarët të saj. Është e patolerushme që në qytetin e Vlorës ka raste të përditshme të ushtrimit të dhunës ndaj profesionistëve por edhe ndaj qytetarëve të saj. Dhuna, pavarësisht autorit apo motivit, është gjithmonë e papranueshme dhe bie ndesh me parimet themelore të një shoqërie të drejtë dhe të qytetëruar. Dhuna nuk është kurrë një mjet për të zgjidhur mosmarrëveshje dhe duhet të dënohet fuqishëm nga institucionet përgjegjëse. Dhomë Vendore e Avokatisë Vlorë fton autoritetet përkatëse që të veprojnë sipas ligjit, duke garantuar jo vetëm drejtësinë për rastet e dhunës, por edhe sigurinë e të gjithë profesionistëve dhe qytetarëve. Ne ripërsërisim se shoqëria jonë ka nevojë për dialog, respekt dhe zbatim të ligjit si mjet për të zgjidhur çdo konflikt. Dhuna, kudo dhe nga kushdo qoftë, nuk ka vend në shoqërinë tonë” thuhet në deklaratën e Dhomës Vendore të Avokatisë në Vlorë të publikuar në faqen e saj në Facebook.
Edhe Dhoma Vendore e Avokatisë Fier bëri thirrje që rasti të zbardhet sa më parë, duke i kërkuar Policisë së Vlorës që brenda orëve në vijim të identifikojë autorët dhe të informojë opinionin publik mbi rrethanat e plota të ngjarjes.
“Urojmë që situata në fjalë të mos ketë lidhje me profesionin e avokatit dhe apelojmë Policinë e Vlorës që brenda orëve në vijim të vërë përpara përgjegjësisë autorët dhe të sqarojë opinionin publik. Dhuna nuk duhet të mbetet e pandëshkuar, sepse kur ndodh ndaj një avokati me profil të lartë publik, qytetarët ndjehen akoma më të kërcënuar” thuhet në komunikatën për shtyp.
Kujtim Cakrani ndodhet aktualisht i shtruar në Spitalin e Vlorës, në repartin e kirurgjisë, ku po merr ndihmë mjekësore. Mësohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti në një pikë karburanti, që dyshohet se ka nisur për shkak të një dere automjeti të lënë të hapur.
Nga spitali, avokati ka deklaruar se është provokuar fillimisht nga dy të rinj dhe më pas është goditur nga pas me mjet prerës. Ai mohuar kategorikisht se ka pasur konflikte të mëparshme me ta.
Leave a Reply