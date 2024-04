Dhoma e Përfaqësuesve e SHBA ka miratuar një paketë prej 60 miliardë dollarësh për Ukrainën, në një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të pengesës disamujore të ndihmës për Kievin.

Mike Johnson, kryetari i diskutuar i Dhomës së Përfaqësuesve e solli projektligjin në Dhomën e kontrolluar nga republikanët të shtunën, pavarësisht kundërshtimeve të hidhura nga linjat e ashpra në partinë e tij, duke përfshirë kërcënimet për ta rrëzuar atë.

Dhoma e Përfaqësuesve miratoi 60.84 miliardë dollarë ndihmë ushtarake për Ukrainën, që shihen si jetike për të trajtuar fitimet në rritje ruse në fushën e betejës dy vjet pasi Moska pushtoi.

Kjo do të lejojë Joe Biden që t’i dërgojë Ukrainës armë nga rezervat e vetë SHBA-së.

Dhoma e Përfaqësuesve votoi gjithashtu për miratimin e projektligjeve që do të dërgonin 8 miliardë dollarë ndihmë për Tajvanin dhe për të ndaluar TikTok nëse nuk shitet nga pronari i tij kinez.

Të gjitha votimet e së shtunës janë subjekt i miratimit nga Senati i SHBA, në një votim që pritet të martën

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky sapo ka postuar një deklaratënë X, duke përshëndetur rezultatin. Ai shkruan:

“I jam mirënjohës Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, të dyja palëve dhe personalisht kryeparlamentarit Mike Johnson për vendimin që e mban historinë në rrugën e duhur.

“Demokracia dhe liria do të kenë gjithmonë rëndësi globale dhe kurrë nuk do të dështojnë për sa kohë që Amerika ndihmon për ta mbrojtur atë.

“Ligji jetësor i ndihmës së SHBA-së i miratuar sot nga Dhoma e Përfaqësuesve do të pengojë zgjerimin e luftës, do të shpëtojë mijëra e mijëra jetë dhe do të ndihmojë të dy kombet tona të bëhen më të fortë.

“Vetëm paqja dhe siguria mund të arrihen vetëm me forcë. Shpresojmë që projektligjet të mbështeten në Senat dhe të dërgohen në tryezën e Presidentit Biden. Faleminderit, Amerikë!”

/a.r