“Nëse ke një mur betoni përpara, kalo përmes tij, kalo sipër tij ose përreth tij.” Me këtë mesazh të presidentit Donald Trump u hap aktiviteti për nisjen e Komitetit të të Rinjve, Sipërmarrjes dhe Inovacionit nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri.
E Ngarkuara me Punë e Ambasadës së SHBA, Nancy VanHorn, solli në vëmendje filozofinë e presidentit Donald Trump për përballimin e sfidave, duke vënë theksin tek kthimi i pengesave në mundësi.
“Presidenti Donald Trump e ndërtoi karrierën e tij mbi një parim të thjeshtë: pengesat janë thjesht sfida për t’u kapërcyer. Siç ai ka thënë: “Nëse ke një mur betoni përpara, kalo përmes tij, kalo sipër tij ose përreth tij.” Dhe kjo është ajo për të cilën shërben ky komitet – t’i kthejë pengesat në mundësi… Ne mund ta bëjmë këtë përmes zgjuarsisë, integritetit dhe një shpirti të pathyeshëm.” tha VanHorn.
Sipas zëvendëspresidenti i AmCham, Rexhino Cekrezi, komiteti i ri synon të bashkojë të rinj, sipërmarrës dhe inovatorë në një platformë idesh dhe mendimi strategjik.
Leave a Reply