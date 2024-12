Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ngjarjen e rëndë të ndodhur sot në Kazakistan, ku u rrëzua një avion me 72 persona në bord.

I pari i qeverisë shpreh dhimbjen dhe solidaritetin e plotë me këtë fatkeqësi ku për pasojë deri më tani raportohet se 45 persona kanë humbur jetën, ndërsa 27 të tjerë po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore.

“Në emër të Shqipërisë, bashkohem me miqtë tanë të pikëlluar për të shprehur ngushëllimet e mia për vendet tona vëllazërore, Azerbajxhanin dhe Kazakistanin, dhe urimet e mia të përzemërta që paqja të mbizotërojë në të gjithë rajonin e tyre”, shkruan Rama në platformën X.

On behalf of Albania, I join our saddened friends in extending my condolences to our brotherly countries, Azerbaijan and Kazakhstan, and my heartfelt wishes for peace to prevail throughout their region

